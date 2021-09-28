Carmen Campuzano responde a quienes critican su rostro.

Carmen Campuzano agradece a quienes la ayudaron a superar adicciones.

En 1992, Carmen Campuzano se encontraba en la cúspide de su carrera como modelo, protagonizando portadas de prestigiosas revistas y asistiendo a pasarelas de renombre; sin embargo, su vida dio un giro de 180 grados cuando adquirió leptospirosis, una bacteria que comenzó a modificarle el rostro, y que aunado a sus adicciones, la sumergió en la etapa más oscura de su vida.

Ahora, esa misma mujer se abre con una gran sonrisa para ser testimonio vivo de que a pesar de la adversidad se puede salir adelante.

Gracias infinitas a todos los que me han ayudado, desde recuperarme de las adicciones, hasta ahora a ser una gran maestra de vida, una gran tanatóloga y consejera en adicciones…

He puesto en práctica mi profesión en ese sentido porque tengo mucha experiencia y me encanta volver a la vida a las personas. Gracias por la confianza

La querida modelo y actriz reconoce que es una leyenda en la industria de la moda.

Sigo de pie, entera, divina, coqueta, maravillosa y no hay quien supla a ‘La Campu’

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Carmen Campuzano confiesa que no le afectan las críticas en su contra

Carmen, ahora comparte a través de cursos y conferencias, toda la experiencia y conocimientos que ha adquirido en el ámbito personal y profesional.

Imagínate todo lo que yo trabajé y todo lo que yo me reinventé, todo lo que me renové, tengo todo el conocimiento para ayudar a la gente en su forma de vida como quererse. Es muy importante quererse y abrazarnos, eso se los transmito a mis alumnos y a mi gente

Su seguridad y amor en sí misma ahora es tan fuerte, que ni las burlas e insultos que lanzan en su contra en las redes sociales, ha logrado quebrantarla

Esos tiranos, que en un momento hicieron sufrir mi corazón, pues me hicieron un gran favor. Todo es cuestión de actitud, pero se necesita inteligencia emocional, que hay que prepararla para poder darle vuelta a todo esto

Carmen engalanó la pasarela de diseñadores nacionales organizada por la Casa del Diseño Independiente (CASADI).

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