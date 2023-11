En la actualidad es cada vez más común encontrar a madres autosuficientes.

Las madres autosuficientes, son mujeres que por diversas circunstancias han roto la barrera del miedo y asumido el rol de madre y padre al mismo tiempo (monomarentalidad), empoderándose para ser las proveedoras económicas del hogar, cabezas de familia, luchadoras de sus derechos y los de sus hijos, encausando el crecimiento y desarrollo de su vida y el de su descendencia.

Investigadores sociales refieren que hacia finales del siglo XX, se vivió un cambio importante en las estructuras familiares, destacando el crecimiento en el número de familias monomarentales, es decir, familias encabezadas por mujeres. Diversos factores incentivaron que un mayor número de mujeres, a veces por elección propia y en otras ocasiones obligadas por las circunstancias, asumieran el rol de responsable económico, la crianza, la educación y la estabilidad emocional de los hijos.

¿Cómo funciona?

Históricamente, a las mujeres se les tenía vedado el derecho a ser libres y autosuficientes en diversos aspectos de la vida, incluyendo en la estructura familiar. Fieles a las normas de una sociedad patriarcal, las mujeres debían construir familia con un hombre y la opción de separarse de su pareja estaba social y culturalmente prohibida. Incluso, en diversas sociedades alrededor del mundo, aquella mujer que caía en el infortunio de la viudez, era mal vista socialmente.

Actualmente, el número de mujeres que encabezan una familia se ha incrementado de manera constante, mostrando la fortaleza de la mujer para sostener un hogar y responsabilizarse de la educación y crianza de los hijos, enfrentando los retos y desventajas que las mujeres madres de familia padecen al encabezar solas una familia en una sociedad desigual.

Te puede interesar: Aquí podrás encontrar sitios de apoyo para madres autosuficientes.

¿Cuáles son sus causas?



Entre las causas que han propiciado el cambio en la estructura de la familia, se consideran:

- Disminución de la fecundidad.

- El aplazamiento o desistimiento del matrimonio.

- Aumento de la esperanza de vida de la población.

- Aumento de las tasas de divorcio.





- Envejecimiento acelerado de la población.

- Cambios en el rol de la mujer que se incorpora a la actividad económica.

- Empoderamiento de la mujer, ampliando su desarrollo y oportunidades.

- Incremento del fenómeno migratorio que obligó a nuevas formas de organización familiar.

¿Cómo se previene?

En la medida en que la sociedad moderna ha reconocido el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, ha sido posible que este sector de la población construya nuevas relaciones familiares, entre ellas el encabezar una familia y decidir libremente la educación y crianza de sus hijos, siendo el motor económico de su hogar y reivindicando sus derechos humanos en la sociedad.

No obstante, aún es necesario que en conjunto, Estado y sociedad, avancen en la igualdad de oportunidades para las mujeres, no solo otorgando el acceso para el empoderamiento e inclusión financiera de las mujeres, sino resarciendo las desigualdades que de suyo aún persisten en la sociedad y que dificultan que las mujeres logren plena autonomía y autosuficiencia económica, entre ellas, facilidades para continuar sus estudios, la implementación de un sistema nacional de cuidados, etc.

No te pierdas: Blanca: A ciegas. Madres autosuficientes.