Aurelia: Aprender a escuchar. Adicción a las drogas / Delincuencia.

Aurelia va con un “amigo” a una zapatería, su idea es robar algo de la tienda, no pagarlos. Aunque el guardia del local quiere detener a ambos, ellos salen corriendo y se escapan. Aurelia llega a casa y su madre le reclama por no ir a la preparatoria desde hace dos semanas, pero ella le contesta muy a la defensiva. Aurelia está muy dolida porque recuerda cuando su padre abusó de ella, entonces cuando su madre lo saca a tema no quiere seguir con la plática.

La hermana de Aurelia le dice a su madre que reaccione, pero su madre justifica las acciones de Aurelia con la separación que ella tuvo con su padre. La madre de Aurelia le hace un daño enorme al no ponerle límites. Aurelia no sabe de qué manera distraerse y no pensar en el daño mental que su padre le ha dejado.



Cuando Aurelia está grafiteando con sus “amigos”, llega la patrulla; ellos se echan a correr y se pierden entre la oscuridad de la noche, pero ella no lo logra, la detienen y arrestan, solo durará 24 horas pero para ella seguro será una eternidad. Su madre quiere pagar la multa correspondiente, pero la hermana de Aurelia le dice que no lo haga, pues sabe que Aurelia ha hecho mal las cosas y debe de tener un escarmiento.



Justo cuando acababa de cumplir las 24 horas de su arresto y pensó que nada podía salir mal, al intentar retirarse de las instalaciones donde estaba detenida se topa con el vendedor de la tienda de tenis al que le robó, quien la reconoce y la acusa; ahora Aurelia es trasladada al Tutelar para Menores. Cuando la madre de Aurelia se entera de esta terrible noticia, se desmaya.





A su llegada a la cárcel, le dan su “bienvenida”, le meten una tremenda golpiza que la hace llegar a servicios médicos de la institución. Aurelia recuerda todo lo que ha vivido desde pequeña: el abuso por parte de su padre. El abogado de Aurelia, quien también es su cuñado, busca apoyarla para que salga de la cárcel, habla con el abogado de la tienda donde se robó los tenis y queda en el acuerdo de que Aurelia tiene que entregar a su cómplice; ahora todo depende de que Aurelia quiera aceptar hacerlo.

“Pacoarte” y “El zombie”, los delincuentes con los que se junta Aurelia, se enteran que ella tiene la opción de delatar a su cómplice en el robo y así poder salir, ahora están preocupados porque lo haga y quieren idear un plan para evitarlo.





La madre de Aurelia, su hermana y su cuñado, la visitan en la cárcel pero todo termina mal. Aurelia le tiene mucho rencor y odio a su madre, le reclama que nunca se ha hecho cargo de ella y que todo lo que está pasando ahora es por su culpa. Hay mucho dolor en el corazón de Aurelia, los traumas generados por el abuso sexual de su madre no la dejan avanzar.



La trabajadora de la prisión se percata de que algo anda mal en la vida de Aurelia y llega psicológicamente hasta su adentro. Aurelia logra abrirse y contar todo lo que ha pasado desde niña, incluso su madre y su hermana acuden a una sesión en la cárcel donde escuchan todo lo que Aurelia tiene que decir. Su madre le pide disculpas por no cuidarla, le promete hacerlo de ahora en adelante y para que Aurelia ha sanado una parte de esa gran herida con la que ha vivido durante años.

Aurelia cumple con lo prometido: da la dirección de “Pacoarte” para que la puedan dejar salir, pero parece que él no se quedará de manos cruzadas. Aurelia busca hacer las cosas bien de ahora en adelante enfrentando a “sus amigos” y delatando todas las fechorías que han hecho. Cuando ellos se dan cuenta la siguen hasta su casa con pistola en mano. Entre una discusión que tienen, le terminan dando un balazo a la madre de Aurelia y queda mal herida.





Aurelia denuncia a su padre por el abuso, además de enfrentarlo y hacer que se delate solito para que las autoridades lo aprendan. Parece que ha aprendido la lección y ahora puede vivir en paz con su familia.

Si sabes de alguien que sufrió de abuso infantil y quiere ayudarlo, aquí te dejamos dónde puede asesorarte: Sitios de apoyo por abuso sexual infantil y violación a menores.