Mariela: Esto no se acaba. Cáncer cervicouterino.

Mariela está trabajando en un proyecto, cuando termina una escena en la que es protagónica le dan la noticia que se acaba de quedar en una película donde actuará. Está tan emocionada y le avisa tanto a “Rulo”, su hijo, como a su tía, quien se encarga de cuidar a Rulo. No puede terminar de disfrutar el momento, cuando un intenso dolor le recorre la espalda. Mariela se va a casa donde la ve su fisioterapeuta, pero él recomienda ir a tomarse estudios para saber qué es lo que tiene en realidad.

Mariela está preocupada porque tiene que regresar a trabajar, dice tener que grabar muchas escenas pero su tía no quiere que vaya, sabe lo complicado que puede ser el ir a laborar así; Mariela no hace caso a las recomendaciones que le hace su tía, ella quiere ir a trabajar. Rulo escucha la plática entre su tía-abuela y su madre, así que le hace saber a Mariela que no quiere que gaste en él, pues le había pedido una consola de videojuegos.

Los intentos dolores siguen para Mariela, al grado de que esta vez la llevan al hospital. Llegando ahí, el doctor le da una noticia que le cae como balde de agua fría, Mariela tiene un tumor en la columna; ella no quiere creer en lo que el doctor le esta diciendo, pero él quiere hacerle exámenes para saber si es maligno ese tumor. Inesperadamente, después de los estudios que le realizan, le avisan a Mariela que tiene cáncer cervicouterino en etapa 4. La doctora se lo dice tan fría y le aconseja que arregle sus cosas antes de que se vaya de este mundo.

Las amigas de Mariela la aconsejan que vea una segunda opinión, pero Mariela está muy triste por la noticia que se acaba de enterar. Su hijo Rulo y su madre tratan de echarle porras para que recobre las ganas. Sus amigas empiezan a publicar videos para dar a conocer el caso de Mariela y ver si pueden juntar dinero para ayudarla. Mariela vende la casa donde vivía, sabe que esta terrible enfermedad le va a hacer gastar demasiado dinero. A partir de ahora, Mariela tiene que estar en silla de ruedas.

Mariela acude a una institución donde ayudan a mujeres con cáncer, ahí conoce a personas que están viviendo su misma lucha y la tratan poco a poco psicológicamente para que pueda tener más ganas de luchar. Rulo lleva un perrito que se encontró en la calle a la casa, a quien le pone de nombre “Amor”, cree que es una buena manera de darle ánimos a su madre. Las amigas de Mariela no dejan de echarle porras, no quieren que su amiga baje la guardia.

Las emociones de Mariela están en un sube y baja, por más que quiere tener fuerzas para enfrentar la enfermedad, muchas veces le es imposible. Ahora le toca cortarse el cabello por completo para que no se le esté cayendo cuando recibe las quimioterapias, la lucha continúa y ahora se dedica a contar su historia en conferencias donde se encuentran mujeres en la misma situación. Ahora Mariela sigue viva y lucha cada día por sacar adelante su vida para poder ver crecer a su hijo.