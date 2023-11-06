Karina tiene una carrera como pianista muy alentadora, pero todo se estanca cuando su expareja le tira ácido a la cara para vengarse por haberlo dejado. Aunque ella lo reconoce a la perfección, un juez asegura su inocencia y lo deja libre, pues él tiene muchas palancas en el gobierno als er hijod e un diputado federal. Karina no se detendrá hasta encontrar justicia.