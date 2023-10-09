Lo Que Callamos Las Mujeres| Capítulo | Salma: Vicio Mortal
Salma tiene una bella familia con la que comienza a tener problemas debido a su adicción al cigarro, hasta que diversas circunstancias la hacen entrar en razón.
Salma es adicta al tabaco y no puede dejarlo, pues asegura que le sirve para no generar ansiedad por la presión de su trabajo; sin embargo, su adicción no sólo la está afectando a ella, sino a su familia y principalmente a sus hijos, quienes ven un ejemplo negativo y son fumadores pasivos.