Magdalena: Con derecho a cumplir mis sueños. Libertad financiera

Magdalena vive con su hija Tatiana, quien estudia la Universidad, y con su hijo Sebastián, quien no hace más que jugar videojuegos en su casa. Aunque vivían con su papá también, el esposo de Magda era alcohólico y ella terminó por correrlo de la casa, pues no quería que sus hijos convivieran en un ambiente así.

Sebastián se la pasa reprochándole a su mamá el que su papá se haya ido, pues ahora ella tiene que trabajar y apenas y les alcanza el dinero para su día a día. Y aunque Tatiana no le reprocha eso a su mamá, sí se la pasa exigiéndole tareas del hogar que ella misma puede hacer o dinero para su diversión.

Por hablar siempre con sus hijos y ayudarles a resolver sus problemas, Magda comienza a llegar tarde a su trabajo en el taller de costura, por lo que su jefe le advierte que no habrá una oportunidad más y aunque es buena trabajadora, la despedirá si vuelve a llegar tarde.

Magda conoce a una vecina que recién se mudó y es psicóloga, Sofía pretende buscar una nueva vida después de separarse de su esposo tras haber tenido discusiones porque él no soportó que ella triunfara más en la vida profesional. Ella se da cuenta de cómo le hablan sus hijos a Magda, y al estar a solas con ella, le deja saber su punto de vista, y le recuerda que no sólo tiene que ver por sus hijos, sino también por ella.

Sebastián está en la casa de uno de sus amigos que su mamá considera mala influencia, y mientras están jugando, también están bebiendo alcohol.Cunado Sebas se tiene que ir, el amigo se ofrece a llevarlo a su casa pero en el camino chocan y termina llamándole a su mamá para que le dé dinero y no se lo lleven detenido.

Tras este incidente, Magda no hace más que regañar a Sebastián y él no le da mucha importancia, por lo que Magda le advierte que debe comenzar a hacer algo de su vida porque ella ya no lo ayudará más, pues sólo le está haciendo un daño.

Al llegar al trabajo, el jefe se percata que ya es muy tarde y termina cumpliendo su advertencia y la despide. Al llegar a su casa, Magda se da cuenta de que Sebas se fue de la casa y va con su vecina Sofía para encontrar un poco de consuelo. Ahí, Sofía le da la idea de poner su propio taller de costura y la ayuda a conseguir un financiamiento.

Ahora Magda se tiene como prioridad, pero el taller no está funcionando del todo como ella quisiera, y aunque piensa en rendirse, tanto su amiga como Sofía le recuerdan sus sueños y que no debe rendirse por nada, así que continúa trabajando para sacar todo adelante.

Su hijo Sebas la observa desde lejos y la psicóloga le dice que a su mamá le haría muy bien verlo, pues el negocio on va bien y también +el podría ayudar, y así lo hace. Va en busca de su mamá y llega con una actitud muy diferente a la que tenía cuando se fue de casa. Mientras tanto, Tatiana también cambia de actitud al ver cómo se burlan de ella en la escuela por tener beca, pero les deja saber lo orgullosa que está de conseguir gracias a sus aptitudes.