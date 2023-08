Sara: Detrás de una cortina rasgada. Robo de infante

La pequeña Sara está en el puesto de verduras de sus papás, en el mercado, cuando llegan dos chicas a buscar trabajo. La mamá de Sara habla con su esposo y acuerda que las chicas se quedarán a trabajar.

Sin embargo, ellas no quieren el empleo, sólo buscan robar el dinero de la casa, pues se dieron cuenta que ganan muy bien. Aunque una de ellas está de acuerdo con ese plan, la otra quiere más y busca la manera de llevarse a la pequeña Sara y secuestrarla.

Con mentiras, se llevan a Sara de su casa, fingiendo que la llevarán a su pueblo donde ‘viven criaturas mágicas’, por lo que ella las sigue encantada. En el camino se encuentran con Daniel, hermano de Sara, pero él se esconde porque tiene miedo que lo acusen con su papá por no estar en la escuela a esa hora.

No te pierdas: El robo de la infancia puede darse en cualquier sitio. ¡Cuídalos!

Al llegar al pueblo, el papá de Amalia y Juana, las mujeres que se roban a Sara, las regaña por haberse llevado de su casa a la niña, pues corren riesgo de que las busquen por secuestro; entonces lo que deciden es ponerla a trabajar vendiendo chicles en la calle.

Al pasar de los años, Sara conoce a Joaquin, sobrino de Amalia y Juana, quien le confiesa que le gusta mucho y quiere casarse con ella; a cambio, le promete llevarla con su mamá para que vuelva a estar con su familia.

Años después, Sara acepta casarse con Joaquin a cambio de que le cumpla lo que le prometió, y aunque él está muy feliz tras su boda, ella no luce igual, pues sólo quiere regresar con su familia; sin embargo, el tiempo sigue pasando y él termina diciéndole que no la llevará a ningún lugar, pues la familia de Sara terminaría denunciando a sus tías Juana y Amalia y él no quiere eso.

Pasa el tiempo y ya tienen tres hijos pero ella sufre de violencia familiar, ya que él además de gritarle, suele golpearla, sobre todo en presencia de sus tías, con quienes no les gusta quedar mal.

Sara decide salir de su casa e ir en busca de su familia. Con ayuda de un chico en un café internet, busca la ruta que la lleve a su pueblo de regreso, y al llegar, va inmediatamente al mercado. Ahí encuentra a su madre, con quien se pone a llorar tras verse a la cara, pero no todo es bello, ya que su mamá le cuenta que su papá murió de tanta tristeza, no sólo de perderla a ella, sino también a su hermano, pues se suicidó al confesar que él vio cuando se llevarona su hermana y no hizo nada para impedirlo.

Te puede interesar: Sitios de ayuda en caso de robo de la infancia. El tiempo es vital.

Al saber que tiene tres hijos, su mamá le dice que se vayan todos a vivir con ella, pero cuando le dice que el padre de sus hijos es sobrino de quienes la adoptaron, su mamá se enoja, pues siente que la traiciona al estar casada con quien, indirectamente, mató a su esposo e hijo, por lo que se regresa a casa con sus hijos y esposo.

Al llegar, de nuevo recibe malos tratos de su marido, y corre con sus hijos a resguardarse al baño para evitar los golpes. Es el momento que aprovecha para llamar a su mamá y decirle que tomó la decisión de denunciar a la familia con la que está.

Al poco tiempo llega la policía a buscarlos y llevárselos. Joaquin, esposo de Sara, le reclama por haberlosd enunciado, y ella se defiende diciéndole que le pedirá pensión también para sus hijos.