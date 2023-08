Aleida y Susy: Enemigo en casa. Abuso sexual infantil

Aleida y Diana, su amiga, están buscando opciones para dejar encargados a sus hijos mientras ellas salen a trabajar; Diana cree que sería bueno dejarlos con una vecina que vende tamales, ‘Doña Lola’, quien sólo vive con su hijo Luis de 13 años, y aunque Aleida no está muy convencida, termina aceptando, pues no tiene otra opción.

Lo Que Callamos Las Mujeres| Capítulo | Aleida y Susy: Enemigo en casa

Un día, Aleida tiene que quedarse más tarde a trabajar y le encarga a su novio que vaya a recoger a Susy con Doña Lola, pues ya es muy noche. Cuando llega por ella, Susy ya está dormida.

Poco después Susy comenzó con actitudes muy extrañas y groseras. Le contesta a todos a su al rededor y no controla sus emociones. Incluso llega a hacerse del baño en la escuela y algunas noches en su cama. Aunque su mamá le dice que puede confiar en ella para platicarle lo que sea que le esté sucediendo, Susy le dice que no hay nada que contarle.

Sin embargo, un día llaman a Aleida de la dirección de la escuela de Susy para comentarle las actitudes tan extrañas y nuevas que tiene Susy. Aleida no cree que su hija le haya pegado a una de sus compañeras, y son las maestras quienes le dicen a Aleida que todo puede deberse a un posible abuso que esté sufriendo Susy, pues además, hizo un dibujo que lo podría reflejar.

Asustada, Aleida no sabe qué hacer con su pequeña, y analizando todo, termina encarando a su novio, pues es el único hombre que tiene contacto con la pequeña; sin embargo, él niega todo y le dice que es incapaz de tocar a Susy, pues él está para cuidarlas, no para hacerles daño. También le dice que él ayudará a encontrar al culpable del cambio de Susy.

Tras varios días de no ir a la escuela, y Aleida no ir a trabajar, Susy regresa a casa de ‘Doña Lola’ para que su mamá pueda ir a trabajar, sin embargo, ella no quiere y hasta sale corriendo y gritando de la casa de su cuidadora. Su mamá la tiene que dejar para ir a hacer algunas citas.

Aleida decide llevar a su hija a terapia, hecho que le recomendaron las maestras de Susy. Al llevarla, los dibujos yjuegos de Susy demuestran mucho y revelan lo temido: que fue abusada por alguien.

Al llegar por ella a casa de ‘Doña Lola’, Aleida ve en la entrada la patineta de Luis, con el símbolo que Susy dibujó relacionado con su abusador, por lo que Aleida conoce al agresor de su hija. Cuando se da cuenta, corre por ella y está encerrada en la recámara con Luis, quien al escuchar los gritos afuera, se apura a subirse los pantalones para no ser visto.

A Aleida sólo se le ocurre hablar por teléfono a la policía para levantar denuncia. ‘Doña Lola’ no puede creer lo que sucede, y en medio de la multitd, le pregunta a su hijo, de tan sólo 13 años, si es cierto lo que dice Aleida. Él acepta diciendo que es normal lo que hizo, pues muchos de sus compañeros también lo hacen, al igual que es lo que ve en internet.

Susy y Aleida toman juntas terapia para poder superar esta situación, pues cada una la ha vivido de diferente manera, y aunque Aleida se culpó por no haber visto antes lo que sucedía, la terapeuta le recuerda que no es su culpa, sino del agresor.