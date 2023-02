Conoce el gaslighting, tipo de abuso que te hace dudar de tu realidad.

‘Gaslighting’ es un término en inglés, que traducido al español significa ‘luz de gas’ o ‘iluminar con lámparas de gas’, expresión que se usa actualmente para definir la manipulación psicológica de una persona hacia otra, haciéndola dudar de su propia realidad.

En términos generales, es manipular la percepción de la realidad del otro con la finalidad de que no vea lo que sucede a su al rededor y se cuestione si lo que percibe es verdad.

Se toma la expresión ‘gaslighting’ de la obra de teatro de 1938 del mismo nombre, y que cuenta la historia de un matrimonio en el que el hombre intenta volver loca a su esposa apagando las lámparas de gas de su casa y negándole a su mujer haberlo hecho.

Señales del gaslighting.

El abusador siempre intentará tergiversar la realidad de la víctima para que ella no se dé cuenta del maltrato y abuso que sufre, por lo que recurrirá a frases que lo dejen como una persona buena y que busca el bien del afectado; además, si la víctima comienza a sospechar que algo no está bien, aquel que realiza el gaslighting negará todo el impacto que ha causado y comenzará a culpar a la víctima haciéndola creer que es el origen del problema.

Aunque este abuso no tiene género y lo pueden realizar tanto hombres como mujeres, aunque lo cierto es que en su mayoría lo sufren las mujeres, consecuencia de la sociedad patriarcal y aspectos socioculturales que incentivan al maltrato psicológico.

También existen algunas frases que suelen decir de manera recurrente los abusadores, como: ‘No recuerdo haber dicho eso’, ‘es culpa tuya’, ‘siempre te pasa lo mismo’, o ‘me estás haciendo enojar’, forzando a que la víctima se disculpe con el agresor.

Consecuencias de no tratar el gaslighting.

Debilitar la estabilidad psicológica de una persona es la principal finalidad de este abuso, pues quien lo realiza lo hace para conseguir un objetivo en el que se interpone la víctima.

Al no ser violencia física, no se le llega a dar la importancia suficiente a las personas que la sufren, pues no hay golpes ni agresiones físicas que demuestren el abuso; sin embargo, el gaslighting puede llevas a las víctimas hasta el suicidio si no se les da la atención oportuna.



