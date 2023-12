Mayra: La verdadera libertad. Mujeres en prisión

Mayra escucha a Virginia, su compañera de celda, sufrir porque no le han llevado a sus hijos después de estar unos meses tras las rejas, y teme que se olviden de su cara y los recuerdos con ella, sin embargo, para Mayra eso no es nuevo, pues lleva veinte años encerrada y desde aquel entonces, no ha visto a sus hijos.

Lo Que Callamos Las Mujeres| Capítulo | Mayra: La verdadera libertad

Recuerda que en alguna visita de su suegra, ella le dio una carta de Jasmin, su hija, donde decía que no querían volverla a ver después de haber matado a su papá. Perla, suu suegra, le deja una foto de sus hijos, pues le dice que así como lo leyó en la carta, ya no los verá de nuevo estando en prisión. Desde entonces, Mayra no ha recibido su visita y no sabe qué duele más, si el encarcelamiento injusto o el abandono.

Un día llega a buscarla su abogada, quien le lleva una gran noticia, pues por fin el juez aceptó sus pruebas válidas y se dieron cuenta que hubo errores en su juicio, por lo que la declararon libre. Y tras salir de prisión, su abogada la apoya llevándola a una casa donde llevan a mujeres en su misma situación, que van saliendo de la cárcel y necesitan reincorporarse a la sociedad, pues saben los difícil que puede ser.



Mayra va en busca de personas que conocía para que ‘la pongan al tanto’ de lo que ha pasado durante su ausencia, sin embargo, la gente que la llega a reconocer la corre y no la aceptan tras su historial en prisión. Mayra también va en busca de sus hijos, sin embargo, al momento en que Jasmin, su hija, le abre la puerta, la corre. Mayra desconcertada no sabe qué hacer y le dice lo mucho que la extrañó en estos años, pero su hija no la quiere escuchar, ya que dice que gracias a su situación siempre fue tachada en donde se parara; además de que su abuela les dijo que Mayra asesinó a su papá.

Llena de tristeza y rabia, va en busca de su suegra para reclamarle por todo lo que les dijo a sus hijos enn su ausencia, pero Perla no quiere escuchar y sólo la tacha de asesina de su hijo. Al momento de que Mayra le pregunta sobre el paradero de Andrés, su hijo, ella no quiere decirle nada, sin embargo se aparece en ese moomento y la reconoce. Aunque Perla lo quiere alejar de ahí ‘por su bien’ Mayra loga darle el papel de su dirección para que vaya a buscarla.

Ante la reacción tan negativa de Jasmín, Mayra toma un cuchillo en su casa con el fán de suicidarse, pues sin sus hijos, ella no quiere nada más. Sin embargo, cuando está a punto de cometer el acto, escucha que llega su hija Andrés a buscarla. Al estar hablando con él, Andrés le revela que él sabe toda la verdad y está consiente de que su abuela siempre les ha dicho mentiras sobre la muerte de su papá, ya que él vio todo lo que sucedió esa noche y que su mamá sólo se defendió, pues sino, ellos habrían acabado muertos, pero no habló en todo este tiempo por miedo, pues de niño pensó que si decía lo que vio, se lo iban a llevar como a su mamá; y más grande tuvo verguenza de él mismo por no haber sabido defenderla.

Su mamá lo acepta y comprende lo que ha pasado, por lo que perdona su silencio, pues ahora están juntos y es lo importante. Además, le dice que lo ayudará para que deje el alcohol, pues fue el principal problema de la violencia que generaba su papá y no quiere que viva lo mismo.

Platicando con su abogada, Mayra asegura que su hijo le dio fuerzas para salir adelante. Mientra tanto, Andrés va en busca de su hermana a casa de su abuela y le cuenta toda la verdad, pero Jasmin no le cree, por lo que él prende la televisión y está una conferencia donde explican las fallas que hubo en el caso de Mayra. Es ahí donde Jasmin lo entiende todo y termina reclamándole a su abuela el daño que causó.

Estando en la oficina, llega Virginia, quien era compañera de celda de Mayra para darle la sorpresa de su libertad, además de contarle que está junto a sus hijos y sus papás. Mayra promete ayudarle a reincorporarse a la sociedad, pues sabe lo difícil que es.

Al final, Andrés le lleva una gran sorpresa a su mamá, pues Jasmin al quitarse la venda de los ojos, acepta ir a ver a su mamá y recuperar el tiempo perdido.