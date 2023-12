Las mujeres en prisión también sufren injusticias. Asesórate aquí.

Datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2022 indican que, al cierre del año 2021, se tenía en los centros penitenciarios del país una población de 220,419 personas privadas de la libertad, de las cuales 207,999 (94.4%) eran hombres y 12,420 eran mujeres (5.6%).

Resalta que aun cuando es mucho menor la población de mujeres privadas de la libertad, el porcentaje de mujeres sin sentencia es mayor (53%) que el de los hombres (41%).

¿Cómo se puede atender?

Un primer paso para lograr empatía con las mujeres en prisión es reconocer que existen situaciones que son doblemente injustas solo por ser mujeres. ¿Sabía usted que estadísticamente en su mayoría las mujeres privadas de la libertad llegan a la cárcel por delitos menores? Alrededor del 60% de las mujeres encarceladas en México llegan por delitos no violentos como robo o como cómplices pasivos, etc. No obstante, son castigadas con más años de cárcel que un hombre por el mismo delito. Visibilizar que la justicia tiene aún mirada de hombre, ayudará a concientizar a familiares, amistades y conocidos que las mujeres en reclusión siguen siendo personas merecedoras de afecto y comprensión.

Marco legislativo relacionado



En teoría, las cárceles y el sistema penitenciario de cualquier país del mundo están diseñados para recluir a aquellas personas que cometieron algún delito y, consecuentemente para readaptartarlas.

No obstante estas intenciones de Estado señaladas en el Artículo 18 constitucional y en la Ley de Normas Mínimas para Sentenciados y ratificadas por México en las Reglas Mínimas para el Tratamiento del Delincuente de las Naciones Unidas, aún persisten lagunas e imprecisiones en las normas mexicanas que no coadyuvan a superar las debilidades del sistema y proveer a las mujeres en prisión de condiciones de equidad para que la justicia sea administrada con perspectiva de género.

Sitios a donde acudir y links de utilidad.

1. Los familiares de internas pueden acudir al Centro de Justicia para las Mujeres en su entidad para recibir orientación y asesoría.

