Laura: Orfandad asistida. Violencia emocional / abuso de menor de edad.

Laura, su hermana menor Nina, su esposo Javier, y su pequeño hijo José, van de vacaciones a u lugar caluroso. Están desayunando mientras comienzan a cuestionar el quién lavará los platos al terminar; Nina se ofrece a hacerlo y parece que todo va bien. Javier hace notar de inmediatamente su atracción hacia Nina, así que la visita en su recámara con el pretexto de ponerle crema y así se pueda curar de las quemaduras por el sol.

Lo Que Callamos Las Mujeres | Laura: Orfandad asistida [VIDEO] Laura es esposa de Javier, un hombre que creía conocer pero que acaba de acosar a su hermanita. Laura tiene que lidiar con un divorcio y miles de problemas más.

Nina se siente presionada por Javier, quien le dice que se quite el short que trae para que le siga echando crema. Las intenciones de Javier son completamente otras, quien la toca y hace que Nina se sienta súper incómoda. Al día siguiente Nina no ha salido de su recámara, a Laura le parece bastante extraño esto y Javier va a buscarla. Nina está molesta y a la vez en shock por lo que vivió una noche antes con Javier. Cuando él va a la recámara de Nina para pedirle que vaya a desayunar, ella sale corriendo a confesarle todo a Laura.

Laura no puede creer lo que le está diciendo su hermana, incluso piensa que está inventando todo, pero Nina le reitera lo sucedido y le habla más detalles sobre el horrible momento que pasó con Javier. José sale de su recámara para desayunar y no sabe lo que está pasando, Javier le inventa a su hijo que Laura está mal de la cabeza.

Al llegar a su casa, Laura confronta a Javier, quien quiere evadir el tema y no deja de mentir en lo que pasó con Nina. Laura opta por correrlo de la casa, pues se ha dado cuenta del tipo de hombre que tiene en casa y lo único que quiere es separarse de él. Laura acude con Nina a realizar una denuncia de abuso sexual contra Javier, pero el trabajador que le debe tomar la declaración está a la defensiva y no le hace caso en absoluto a Nina, quien opta por salir de ahí y no realizar la denuncia.

Increíblemente Laura quiere “encontrar una razón” para saber lo que hizo Javier, parece que no le bastan las palabras de su hermana para darse cuenta de que Javier, además de ser un bueno para nada que vive mantenido por ella, es un acosador que poco le importó que Nina fuera menor de edad y su propia cuñada. Mientras Nina y Laura platican acerca del tema, llega el pequeño José, a quien Nina le revela lo que vivió con su padre. José se quiere ir de la casa, no quiere ver a su papá en la cárcel y le habla por teléfono para contarle.

Javier le reclama a Laura por “querer poner a su hijo José en su contra”. Laura quiere proteger a su hijo de las calumnias y manipulaciones que está recibiendo por parte de su padre. Javier ha sobrepasado los límites, pues en las declaraciones ante el juez para saber con quién se quedará el pequeño José, le muestra a la autoridad unas heridas que tiene el pequeño y reclama que la culpable es Laura, algo que claramente es mentira y que ha logrado convencer a José de que mienta para que estén juntos padre e hijo.

Si ya tomaste la decisión de divorciarte y quieres asesoría, aquí te dejamos los lugares donde puedes apoyarte: Acude a estos sitios por asesoría para informarte sobre el divorcio

Laura se derrumba cuando un juez le de la custodia por completo de José a Javier, a quien además ella le tiene que dar una parte de su sueldo como pensión. Comienza a grabar una parte de la audiencia porque se siente frustrada tras la injusticia que está viviendo. El juez se molesta por le acción pero Laura no puede hacer nada para cambiar las cosas.

En su desesperación, Laura se lleva a José a la fuerza y se echa a correr varias calles hasta que la alcanza Javier y una patrulla los intercepta; ahora Laura está metida en más problemas y no sabe qué hacer. El juez le da una nueva oportunidad para que Laura hable y puede recaudar más pruebas para comprobar lo que ha declarado. Laura se porta inteligentemente y visita a Javier, a quien graba mientras lo cuestiona por los delitos que ha cometido. Javier ingenuamente declara todo lo que ha hecho.

Policías acuden a casa de Javier para trasladarlo al Ministerio Público, él no sabe lo que está pasando: va a pagar por los delitos que ha cometido. José regresa a casa de su madre, le pide disculpas por haber estado mintiendo y estar en contra de ella. Laura está feliz, pues ya está de nuevo con su hijo José y Javier pagará por todo.

Si sabes de alguien que sufrió de abuso infantil y quiere ayudarlo, aquí te dejamos dónde puede asesorarte: Sitios de apoyo por abuso sexual infantil y violación a menores.