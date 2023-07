Romina: Una nueva vida. Divorcio.

Romina es una adolescente que sólo quiere vivir su vida sin reglas que seguir, pero vive con sus hermanos y su mamá, quien le impone muchas reglas. Sus papás recientemente se divorciaron, y tras una discusión con su mamá por no dejarla ir a una fiesta. Romina habla con su papá, quien se antepone a la decisión de su mamá y sí la deja salir, aunque sólo es por llevarle la contrara a su exesposa y estar del lado de su hija.

Lo Que Callamos Las Mujeres| Capítulo | Romina: Una nueva vida.

La condición es que su papá vaya por ella y la regrese a buena hora a su casa, pero cuando es el momento de irse de la fiesta, su papá no llega, y por más que le llama, tampoco le contesta, pues él está entretenido en su departamento con una mujer.

Al regresar a su casa, su mamá está enloqueciendo, pues ni el papá ni Romina le contestan las llamadas. Ante el enojo de su mamá, ella decide irse a vivir con su papá, pues no aguanta más las reglas de su casa.

Romina pasa la noche en el sillón del departamento de su papá. Y cuando van sus amigas a visitarla, la envidian por el papá que tiene, pues la deja faltar a la escuela y no hay reglas viviendo con él.

Para su cumpleaños, Romina y sus amigas organizan su fiesta en el departamento de su papá, y él queda de ir acenar con ella en su cumpleaños, pero cuando llega el día, él no lo recuerda y en la noche llega con una mujer para acostarse con ella, mientras que sus hermanos y su mamá le hacen videollamada a Romina para felicitarla.

El fin de semana su papá no puede quedarse a la fiesta porque tiene trabajo fuera de la ciudad, pero le da permiso para continuar con la organización de la fiesta y le dice que sus amigos pueden hacer lo que quieran en el departamento a pesar de que no haya adulto alguno supervisando.

Cuando llega el día de la fiesta, una de sus mejores amigas no pudo ir porque no le dieron permiso, pues la fiesta sería en el departamento del papá de Romina y no en su casa, y su otra amiga sólo se puede quedar un rato y no hasta el final por la misma razón.

La voz de la fiesta se corre y llegan personas que ni Romina ni su amiga conocen. Cuando llega la hora de que su amiga se vaya, Romina se queda sola con extraños pero festejando muy feliz su cumpleaños, sin embargo, todo se sale de control debido a la bebida. Dos hombres comienzan a grabar a Romina y abusan de ella, pero no se percata debido al estado en el que se encuentra.

Pasados los días, no encuentran a Romina. Su mamá y hermano van a buscarla al departamento de su papá sin éxito alguno, pero en la calle logran encontrarla tirada y muy drogada. Se la llevan a su casa y despierta muy asustada pero sin recordar exactamente lo que sucedió.

Su hermano le muestra el video que grabaron los dos hombres y termina muy asustada y llorando. Poco después, su papá llega a buscarla al no encontrarla en el departamento. La mamá le reclama haberla dejado sola y sin reglas sólo para mostrarse más ‘buena onda’ y que lo prefiriera a él y no a la mamá. Le cuenta lo sucedio y lo corre de la casa.

Romina levanta la denuncia por violación acompañada siempre de su mamá y su hermano, quienes no lahan dejado sola y la apoyan en todo momento.