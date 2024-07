Hilda: Y su mundo perfecto. Problemas familiares, alimenticios / Depresión

Hilda llega a casa y encuentra a Rodolfo, su esposo, muy triste en la casa; lo acaban de correr de su trabajo y no sabe qué hacer, en cuanto le cuenta a Hilda ella se molesta y quiere correrlo de la casa. Rodolfo tiene una tremenda depresión y su esposa no se da cuenta. Hilda ya se hartó de él, así que le pide el divorcio. Bernardo se da cuenta de que su madre se va a divorciar de su padre y se pone nervioso y muy triste.

Lo Que Callamos Las Mujeres | Hilda: Y su mundo perfecto [VIDEO] Hilda es divorciada, también una abogada ejemplar que siempre quiere ser mejor en su trabajo, no importándole si está bien o no su hijo Bernardo.

6 años después, Bernardo limita mucho su alimentación y tiene bulimia, pero su madre no se ha dado cuenta pues se la pasa clavada en el trabajo sin prestarle atención. Aunque Hilda provee dinero en demasía a Bernardo, lo que él necesita (tiempo) no lo tiene. Es cumpleaños de Bernardo y visita a su padre, quien se la pasa acostado y sin bañarse desde hace días. Rodolfo le marca por teléfono a Hilda para recordarle sobre el cumpleaños de su hijo, pero ella se molesta con él y, como siempre, lo agrede verbalmente.

Hilda le manda una nota de voz a su hijo pidiéndole disculpas por no haberlo felicitado por la mañana. Su trabajo la consume muchísimo, pero no se percata de eso. Además, Bernardo tiene problemas graves por estar vomitando lo que come. En la escuela no deja de hacer ejercicio a pesar de estar bastante delgado y su compañera de clases comienza a notar que algo no anda bien con él. Bernardo es llamado en la dirección para avisarle que debe poner más atención en las clases, pues tiene muchas materias reprobadas.

Hilda está a punto de salir del trabajo para ir a comer con su hijo Bernardo, pues fue lo que le prometió, pero su jefe la invita a un restaurante para proponerle un nuevo puesto, ella accede y cuando llega a casa Bernardo está dormido; estuvo toda la tarde esperando a su madre, que nunca llegó para llevarlo a comer. Hilda quiere que Bernardo sea abogado como ella, pero Bernardo no está nada de acuerdo con lo que quiere su madre para él.

Bernardo no deja de faltar a sus clases por estar haciendo ejercicio todo el tiempo. Claudia, la compañera de Bernardo, se da cuenta de que su amigo tiene un problema de trastorno alimenticio, así que decide ir a la oficina de Hilda para comentarle, pero la “abogada ocupada” la corre de su trabajo. Hilda cuestiona a Bernardo sobre lo que le dijo Claudia, pero él niega todo.

Ahora Bernardo tiene que repetir el año escolar por completo, le comenta a Claudia y ella se alerta de inmediato; no hay otra forma de ayudar a su amigo más que hablándole por teléfono a Rodolfo. Hilda tiene una “importante” reunión en su casa, donde está el jefe de su trabajo y muchas personas más, al lugar llega Rodolfo, pues está preocupado por su hijo. Se pelea con Hilda y todo termina mal, Bernardo se desmaya mientras está vomitando en el baño, sus padres se percatan de esta acción y lo llevan al doctor, donde les revelan que Bernardo tiene bulimia.

Tuvo que pasar eso para que Hilda y Rodolfo se dieran cuenta de que estaban haciendo muy mal con su hijo. Ahora ella deja unos meses su trabajo para dedicarse a cuidar a su hijo, él va con un especialista y los tres se llevan mejor de ahora en adelante.

En el doctor le revela a Rodolfo que tiene una depresión tremenda y debe ir con un especialista. Además, le hace saber a Hilda de que debe cambiar también su forma de ser, así como prestar atención a lo que su hijo necesita. Ambos lo hacen y todo cambia entre la familia, que ahora se lleva mucho mejor.

Si conoces a alguien que sufra de trastornos alimenticios, aquí te dejamos algunos lugares donde puedes recibir ayuda: ¿Sufres de trastornos de la conducta alimentaria? Acude aquí por ayuda