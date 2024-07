Rosario: Entre el amor y la verdad. Psicopatía.

Lucy está jugando videojuegos con Gabriel, su padre, pero a él le hablan por teléfono y tiene que dejar de jugar. Rosario, la madre de Lucy, se une al juego con su hija y le gana. Lucy está furiosa porque su madre le ganó, así que tira el control de la consola y queda hecho pedazos. Rosario no entiende lo que pasa con su hija, le pregunta qué le pasa y por qué rompió el centro, pero Lucy toma las cosas muy a la ligera. Rosario quiere castigar a Lucy, pero Gabriel intercede y no deja que Rosario castigue a su “adorada” hija.

Lo Que Callamos Las Mujeres | Rosario: Entre el amor y la verdad [VIDEO] Rosario es madre de Lucy, una joven que está acostumbrada a que todo se haga como ella dice y cuando ella lo quiere, pero no sabe el terrible daño que le hace.

A Rosario le preocupa lo que pasa con su hija, pero Gabriel argumenta que solo es una adolescente y que está exagerando su esposa. No es la primera vez que Lucy tiene arranques de ira, Rosario lo recuerda y también recuerda que Gabriel la ha consentido desde siempre.

Lucy acude a una fiesta con sus amigos y desde que llega tiene una actitud soberbia y muy grosera con todos. A la par, Rosario y Gabriel hablan de lo que está pasando con su hija, pero Gabriel está molesto de que Rosario piense así de ella. Lucy tiene relaciones con un chico de su escuela, ella quiere intentar tener una relación con él pero al chico parece no agradarle del todo. Los amigos de su nuevo “novio” no están de acuerdo con que ellos estén juntos, dicen que no les da buena vibra.

La nueva relación de Lucy no va del todo bien, ella quiere absorber todo el tiempo de su novio, pero él le hace saber que también tiene otras cosas que hacer. Lucy no deja de faltarle al respeto a su madre. El amigo de Juan Pa, el novio de Lucy, le cuenta a Rosario que Lucy es muy manipuladora con su novio y que eso como amigo no le agrada. Rosario comienza a darse cuenta que algo malo y fuerte está pasando con su hija, pero sabe que tiene que tomar cartas en el asunto. Al final, todo es por el bien de ella y de su familia. Rosario le cuenta a Gabriel que tienen que tomar terapia, todo para el bienestar de Lucy, increíblemente él acepta.

Juan Pa está harto de que Lucy lo manipule y lo trate mal. Cuando van saliendo de una fiesta, se la pasan peleando. Lucy se molesta y toda enfurecida estrella al propósito el carro donde viajaban Juan Pa, el amigo de Juan Pa y ella. Juan Pa ha perdido la vida y su madre está destrozada por este hecho. En el funeral de Juan Pa, Lucy no da ningún signo de remordimiento o tristeza por el pérdida de Juan Pa. Rosario sabe que su hija ya ha llegado a los extremos. Uriel, amigo de Juan Pa, habla con Rosario y le confiesa lo que pasó aquella noche.

La policía comienza a investigar sobre lo que pasó en el accidente donde Juan Pa perdió la vida, Rosario cree en esa versión pero Gabriel no quiere abrir los ojos. Rosario lleva a una psicóloga a que vea a Lucy, quien habla con su hija y le revela lo que pasó. La policía hace lo conveniente gracias a las pruebas que Rosario da, aunque Gabriel está molesto porque lo hizo, la policía la detiene por el homicidio de Juan Pa y el intento de homicidio de Uriel. Rosario visita en la cárcel a su hija, aunque le duele verla ahí, sabe que tiene que pagar por lo que hizo.