Sitios donde te puedes asesorar sobre la violencia sexual.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 arroja que el 6.9% de las mujeres en su actual o última pareja, sufrieron de violencia sexual. De este número, el 78.3% no solicitó apoyo y no presentó una queja o denuncia, indicador sumamente grave de la violencia en pareja en nuestro país, ya que 8 de cada 10 mujeres que son violentadas sexualmente por su pareja, deciden no denunciarlo ni pedir apoyo.

En cuanto a las personas que decidieron denunciar la agresión sexual ante el Ministerio Público, se registraron 15,651 denuncias por violación simple en 2021 en todo el país, 7,541 por violación equiparada y 33,352 por abuso sexual.

¿Cómo se puede atender?

Siendo la violación un delito de carácter sexual, existe la posibilidad de embarazo, por lo cual es necesario que se acuda de inmediato a una unidad de salud. Se tiene derecho a recibir atención médica integral y tratamiento para evitar un embarazo no deseado, así como prevenir infecciones de transmisión sexual. En caso de quedar embarazada por violación, se puede solicitar un aborto seguro. Las instituciones de salud en México cuentan, además, con especialistas de apoyo en crisis y trabajadoras sociales que orientarán en este difícil proceso.

En segundo término está el tema de denunciar el delito. Pese a que después de la agresión, son minutos de crisis emocional, es indispensable que se tenga en mente que ese puede ser el momento oportuno de hacerlo. Es importante recalcar que, en México, la ley garantiza los derechos sexuales y el rezarcimiento del daño. Si se decide acudir directamente a denunciar la agresión ante la autoridad ministerial, es muy probable que le soliciten aportar pruebas del hecho, procurando presentarse en el mismo estado físico en que ocurrió la agresión a efecto de preservar las evidencias. En la oficina del Ministerio Público, una persona especialista en medicina o enfermería llevará a cabo una serie de exámenes con la finalidad de obtener cualquier prueba que pueda ser útil en su caso. Esto puede incluir un examen de orina en busca de drogas. Dado que algunas drogas se eliminan del cuerpo con gran rapidez, es recomendable que se acuda a denunciar lo antes posible para evitar que se pierdan pruebas en contra de la persona o personas agresoras.

Siendo que este delito deja a quien lo vive en un estado anímico vulnerable, es además recomendable que acuda posteriormente a un centro de atención donde brinden acompañamiento psicológico.

Sitios a donde acudir.

En la Ciudad de México, existen diversos centros y programas para la atención de la violencia, entre ellos el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), el Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones (CARIVA), el Centro de Justicia para las Mujeres, entre otros. A continuación el directorio con las direcciones y teléfonos de contacto de cada uno de ellos.

https://web.sectei.cdmx.gob.mx/bibliotecas/profesionalizacion/directoriocentros/

Por su parte, la Fiscalía de la Ciudad de México, cuenta con el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, en donde se presta atención psicológica a la víctima.

https://www.fgjcdmx.gob.mx/nuestros-servicios/en-linea/mp-virtual/cta-centro-de-terapia-de-apoyo-victimas-de-delitos-sexuales

Si eres víctima de abuso sexual o violación y te encuentras en algún estado del país, puedes llamar a las líneas telefónicas de asistencia a la mujer creadas por el gobierno federal y los gobiernos locales que brindan orientación y asistencia sobre el tema.

Línea telefónica Háblalo del CONAVIM: 01 800 422 5256

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/17212/DIRECTORIO_APF.pdf

Si te encuentra en alguna entidad federativa de la república mexicana, comunícate a la línea telefónica que corresponde a tu estado.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/17807/DIRECTORIO_TELEF_NICO_MECANISMOS_PARA_EL_ADELANTO_DE_LAS_MUJERES.pdf

También puedes acudir de manera personal al Centro de Justicia para las Mujeres en el estado para recibir mayor orientación y asesoría jurídica sobre el caso.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715487/Directorio_CJM.pdf