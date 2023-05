Giovana: ¡Te dije que no! Consentimiento sexual.

Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulos | Giovana: ¡Te dije que no!

Giovana está muy enfiestada y tomando mucho al estar celebrando la última noche de soltera de Karla, su mejor amiga, y al momento de irse a su casa, la acompaña el hermano de Karla, Julián.



Sin embargo, se despierta poco después con Julián encima, y aunque le pide que se detenga poque la está lastimando, él no hace caso. Al terminar, él le dice muy seguro que ambos querían que pasara.

Giovana acude a la mañana siguiente al médico, pues no se siente bien; además de traer una fuerte infección en las vías urinarias, la enfermera encuentra moretones en diferentes partes de su cuerpo. La boda se está celebrando y ella sale despavorida al ver a Julián, pues sabe que algo no está bien.

Al regreso de su Luna de Miel, Karla va con Giovana para investigar qué le pasa, pues está muy rara. Ella le confiesa que su hermano la violó la noche anterior a su boda, pero al saber que Giovana estaba borracha, Karla pone en duda que haya sido una violación.





Los papás de Giovana también la notan extraña, por lo que se reúnen para hablar con ella, y después de mucho les cuenta lo quesucedió y deciden apoyarla. Buscan ayuda profesional con la psicóloga que la visitó en la clínica a la que acudió después del abuso y ella los apoya en los siguientes pasos.

Te puede interesar: La relación entre el consentimiento sexual y la violencia sexual.

Al llegarle el aviso de la denuncia a Julián, Karla le pide explicaciones, pues ya no cree que haya sido consensuado por ambas partes. Julián va enojado a casa de Giovana para reclamarle y exigirle que quite la denuncia; sin embargo, ella no desiste y lo ve nuevamente en el juzgado.

El mesero que vio la condición en la que estaba Giovana cuando se fue con Julián, atestiguó así comoelesposo de Karla,quien sabía lo que Julián había hecho.

Karla le pidió disculpas a Giovana por no haberle creído,mientras que el esposo de Karla hizo lo mismo con su esposa, pues sabía que no estaba bien lo que Julián hacía y aún así lo dejó actuar.

Puede ser útil: Sitios donde te puedes asesorar sobre la violencia sexual.