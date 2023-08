Margarita y Estela: Techo y lodo. Desigualdad de género en el trabajo

Margarita es una estudiante destacada, pero le informa a uno de sus pofesores que, lamentablemente, tiene que abandonar sus estudios, pues su papá, quien sufrió un derrame cerebral, necesita de alguien que lo cuide tiempo completo. Como el profesor sabe lo buena estudiante que es Margarita, le dice que no abandone sus estudios, y la apoya dándole una computadora para que continúe en línea la carrera y se titule, pues ya es muy poco lo que le falta.

Así es como Margarita continúa con sus estudios, pues mientras cuida a su papá, hace labores domésticas como limpieza o la comida, y lava y plancha ageno, sigue con sus clases hasta que logra obtener su título. En cuanto se lo entrega su profesor, le comenta que en un laboratorio que él conoce, están solicitando empleados justo de la carrera de la que se acaba de graduar; sin embargo, Margarita no lo puede aceptar porque es de tiempo completo y no tiene con quién dejar a su papá.

Margarita le comenta a su hermano lo del trabajo, sin embargo, él le da un rotundo ‘no’, ya que asegura que como mujer que es, debe dedicarse a la casa y el hombre ser el proveedor, a pesar de que él no sólo no lleva dinero a la casa, sino que se gasta el poco que gana Margarita.

Tras hacerse de palabras, Lalo se va de la casa y se lleva la computadora que le dio el maestro a Margarita, mientras que su papá comienza a tener una crisis y termina falleciendo. Margarita intenta comunicarse con Lalo pero él no le responde hasta varias semanas después que regresa a casa.

Por otra parte, Estela es una exitosa publicista y vive con su esposo Gustavo, quien está ansioso por convertirse en padre, sin embargo, aunque Estela también lo desea, lo quiere para más adelante, pues siente que está en un buen momento de su vida laboral para crecer en la empresa donde está, además, se encuentra con la sorpresa de que hay un lugar vacante con el que tiene muchas posibilidades, pues tiene buena experiencia y la confianza.

Mientras tanto en casa, Gus le dice que si no puede subir de puesto no importa, ya que él quiere que esté en casa para que se dedique al hogar y a los hijos cuando los tengan. Ella le dice que cree que es muy injusto su comentario, pues ama su carrera y no quiere dejarla de lado, y aunque él asegura que la apoyará en todo momento, ella sabe que no es lo mismo ser padre que madre en cuestión laboral.

Al momento de informar en la empresa a la persona que tiene el puesto vacante, nombran a un hombre y Estela sale corriendo. Su amiga le comenta que se enteró que ella no fue elegida porque su jefe no quería que renunciara por estar embarazada, pues el esposo de Estela comentó frente a él que querían convertirse en padres, cuando ella ni siquiera lo pensaba.

Ante esta situación, Estela enfrenta a su jefe y le reclama por la discriminación de género y termina renunciando, pues n pretende seguir en un lugar que no la pone donde merece por el simple hecho de ser mujer.

Al poco tiempo su esposo regresa con ella y le pide disculpas por la manera en que se comportó. Ella acepta al imaginar que de verdad cambió su manera de pensar; sin embargo, se da cuenta de lo contrario al mostrarle una oferta de trabajo y él le comenta que ya no busque más, pues puede ser una señal de que se debe dedicar únicamente a su casa y convertirse en madre. Ante esta respuesta, Estela no soporta más y le recrimina que no la deja avanzar en su vida profesional y ella no quiere hijos en ese momento. Gus termina yéndose nuevamente de la casa.

Por azares del destino, Margarita llega a trabajar con Estela en su casa, y al escuchar lo que le dice Gus a Estela, Margarita comienza a hablar con ella para darle ánimos y apoyarla. Al poco tiempo también Margarita le cuenta su historia y ambas deciden apoyarse una a la otra. Margarita deja la casa en la que vive con su hermano y se va a vivir con Estela. Ambas comienzan a publicar videos contando su historia para hacerle saber a más mujeres que viven lo mismo que no están solas y hay una salida.