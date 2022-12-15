MasterChef Celebrity: Lorena Herrera critica a Alejandra Ávalos previo a la final.

Una nueva polémica invade la cocina más famosa de México, pero ahora protagonizada por dos sus finalistas: Lorena Herrera y Alejandra Ávalos, quienes intercambiaron una serie de comentarios a través de redes sociales sobre los platillos que han preparado, sin embargo, trascendió del mundo digital y ahora, Ávalos respondé en una entrevista reciente. ¿Afectará su amistad este tuit?

¿Cómo empezó todo entre Lorena Herrera y Alejandra Ávalos?

Para nadie es secreto, la dieta tan estricta que sigue Lorena y que hace notar en los platillos que prepara dentro de MasterChef Celebrity, así que un tuit al respecto fue el que desató la polémica entre las dos finalistas del reality.

¿Cuál fue el tuit en el que Lorena Herrera criticó a Alejandra Ávalos?

Un seguidor en Twitter compartió una publicación donde hacía referencia a que Alejandra Ávalos se quejaba de que Lorena siempre hacía atún crudo; sin embargo, ella usaba siempre frutos rojos, así que mejor primero, se superara ella misma.

Noooo y lo peor cocinando pura cosas súper engordantes cuando nuestro país es el 1 er lugar en gente obesa en el mundo!😰😮 Hay que promover la Salud y demostrar que lo saludable es delicioso!! https://t.co/a6kkcPBFOd — Lorena Herrera (@Lorenaherrera) December 12, 2022

¿Qué pidió Lorena Herrera en su tuit sobre Alejandra Ávalos?

Lo mejor fue la respuesta de Lorena Herrera, que desató la publicación original y donde argumentó que lo peor era que “cocinaba cosas superengordantes cuando nuestro país ocupa el primer lugar en gente obesa en el mundo” y que, por lo tanto, hay que “promover la salud y demostrar que lo saludable es delicioso”.

¿Qué respondió Alejandra Ávalos a Lorena Herrera?

La controversia no paró ahí y traspasó las redes sociales, pues Alejandra contestó a Lorena a través de una entrevista reciente, donde aseguró que no le afectan las críticas de la cantante ‘fit’, pues ella llegó a MasterChef Celebrity a demostrar que sabe deleitar a los jueces con sus deliciosos platillos típicos.

Ya veremos más adelante si este intercambio de mensajes y declaraciones afectan la amistad que han formado en la cocina más importante de México. Mientras tanto ya nos estamos preparando para vivir el final de este reality, donde los cocineros recibirán la asesoría de chefs reconocidos.