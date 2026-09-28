Mientras la clase popular cuelga fotografías familiares en la sala, la clase alta hace esto para decorar

Las fotografías familiares colgadas en la pared de la sala son un clásico de la decoración de muchas casas. Sin embargo, cuando se busca conseguir un estilo minimalista, elegante y sofisticado, los expertos recomiendan apostar por la discreción y dar mayor protagonismo a piezas de arte, libros, pinturas y objetos de autor.

De acuerdo con recomendaciones de El Mueble y Architectural Digest, una alternativa es llevar los recuerdos y detalles personales a otras habitaciones de la casa, como el comedor o la recámara. También existe la posibilidad de crear un espacio exclusivo para las fotografías y objetos familiares, de manera que funcione como un punto de reunión y conserve ese carácter personal sin saturar la sala .

Haz que tu sala parezca de la clase alta con estos consejos.|(ESPECIAL/CANVA)

¿Cómo decorar la sala para que parezca de lujo?

Para decorar la sala con un estilo sofisticado y elegante, no es necesario llenarla de objetos costosos. La clave está en crear ambientes acogedores, cuidar la distribución y mantener una línea decorativa que refleje la personalidad de quienes viven en la casa.

Según una recopilación de consejos de Elle Decor, una casa de lujo no depende necesariamente de grandes inversiones en remodelaciones, sino de aprovechar correctamente los espacios y prestar atención a los detalles.

Algunas ideas para conseguirlo son:

Cuida la entrada de la casa: es la primera impresión que reciben tus invitados. Puedes decorarla con plantas, piezas de cerámica y alguna obra de arte.

es la primera impresión que reciben tus invitados. Puedes decorarla con plantas, piezas de cerámica y alguna obra de arte. Apuesta por paredes con textura: los acabados y relieves pueden aportar profundidad y sofisticación.

los acabados y relieves pueden aportar profundidad y sofisticación. Decora los pasillos: no los dejes como espacios de paso vacíos; una pieza de arte, una consola o una buena iluminación pueden transformarlos.

no los dejes como espacios de paso vacíos; una pieza de arte, una consola o una buena iluminación pueden transformarlos. Coloca libreros en la sala: además de almacenar libros, pueden funcionar como un elemento decorativo.

además de almacenar libros, pueden funcionar como un elemento decorativo. Usa iluminación indirecta: las lámparas distribuidas por la habitación ayudan a crear un ambiente más acogedor.

las lámparas distribuidas por la habitación ayudan a crear un ambiente más acogedor. Cuida los aromas: las velas pueden aportar una sensación agradable en espacios como la sala, la recámara o el baño.

las velas pueden aportar una sensación agradable en espacios como la sala, la recámara o el baño. Decora la mesa de centro con flores: un arreglo sencillo puede convertirse en el punto focal de la decoración.

¿Qué tips sirven para decorar con elegancia?

La sala no es el único lugar de la casa donde la decoración importa . Si quieres conseguir una casa elegante y sofisticada desde la primera impresión, también existen algunos principios que pueden aplicarse en diferentes habitaciones.

Según Idequo, estos son algunos consejos básicos:

Dale personalidad a cada habitación , pero mantén una línea general mediante colores, materiales o texturas que conecten todos los espacios.

, pero mantén una línea general mediante colores, materiales o texturas que conecten todos los espacios. Pinta las paredes con colores luminosos , como hueso o gris claro, para ayudar a generar una sensación de amplitud. También puedes incorporar tonos diferentes en algunas paredes para crear profundidad.

, como hueso o gris claro, para ayudar a generar una sensación de amplitud. También puedes incorporar tonos diferentes en algunas paredes para crear profundidad. Aplica la regla de tercios en la decoración: agrupa velas, jarrones y otros objetos decorativos de manera que la composición resulte visualmente equilibrada.

agrupa velas, jarrones y otros objetos decorativos de manera que la composición resulte visualmente equilibrada. Cuelga las cortinas lo más alto posible: en lugar de colocarlas justo al ras de la ventana, llévalas hacia una zona más alta de la pared para generar sensación de altura.

en lugar de colocarlas justo al ras de la ventana, llévalas hacia una zona más alta de la pared para generar sensación de altura. Ilumina las habitaciones con luz cálida: las lámparas pueden cambiar por completo la atmósfera de un espacio.

las lámparas pueden cambiar por completo la atmósfera de un espacio. Mantén la casa limpia y ordenada: ningún estilo decorativo luce igual cuando las superficies están saturadas de objetos.

Al final, una casa elegante no tiene que parecer un museo ni estar llena de objetos costosos. La combinación de una buena iluminación, espacios despejados, materiales agradables y algunos elementos con personalidad puede hacer que cualquier habitación se sienta más cuidada y sofisticada.