¿Se puso celosa? Manelyk le advierte a Pablo que tendrá que elegir entre ella y Natalia en La Granja VIP

La cercanía entre Pablo Montero y Natalia Alcocer continúa dando de qué hablar dentro de La Granja VIP. Los dos han protagonizado varios momentos de complicidad, entre palabras cariñosas, besos en la mejilla y expresiones como “mi amor” y “mi vida”, pero ahora apareció una tercera persona dispuesta a meterse en esta dinámica: Manelyk. La influencer no perdió la oportunidad de jugar con la situación y dejó claro que, si Pablo quiere tener su atención, tendrá que decidirse. Entre bromas y coqueteo, Manelyk incluso le planteó que tenía que elegir entre ella y Natalia, provocando una divertida situación entre los tres.

¿Manelyk quiere quedarse con Pablo?

Mientras Pablo y Natalia continuaban con su dinámica cercana, Manelyk decidió intervenir y aseguró que ella también quería entrar en la competencia por la atención del cantante. Incluso comentó que tendría que “meterse” para evitar que Natalia se quedara con todo el protagonismo.

La situación tomó todavía más fuerza cuando Manelyk le planteó directamente a Pablo que tenía que decidir entre Natalia o ella. Ante esto, Natalia reaccionó de manera relajada y prácticamente le cedió el lugar a Manelyk, dejando que fuera Pablo quien enfrentara el peculiar dilema. Todo ocurrió en medio del tono de juego que caracteriza muchas de las conversaciones dentro de la granja, por lo que hasta ahora no se trata de una relación formal ni de un romance confirmado, sino de una dinámica de coqueteo que ha comenzado a llamar la atención.

Natalia recuerda su historia con Pablo Montero

La situación también retomó un detalle particular entre Pablo y Natalia: ambos se conocen desde hace aproximadamente 20 años. Natalia recordó que en aquella época ella era la “princesa” de Pablo, por lo que ahora espera que el cantante vuelva a cortejarla como antes.

Con este contexto, la entrada de Manelyk le puso todavía más sabor a la convivencia. Mientras Natalia parece disfrutar la atención de Pablo y recuerda la historia que tienen desde hace años, Manelyk dejó claro que tampoco piensa quedarse como espectadora. Ahora queda por ver si este juego entre los tres continúa creciendo o simplemente se queda como una divertida dinámica dentro de La Granja VIP.