Lorenzo Méndez contará la verdad de su separación de Chiquis Rivera.

EXCLUSIVA. Lorenzo Méndez reaccionó al nuevo libro de Chiquis Rivera.

Lorenzo Méndez reacciona al libro que en días pasados lanzó su todavía esposa, Chiquis Rivera, y en el que aborda la supuesta violencia que vivió a su lado.

Lo captamos en exclusiva en el aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde prometió ofrecer en breve una conferencia de prensa para aclarar esta y otras versiones que circulan en torno a la introvertida relación con la hija de Jenni Rivera.

Te puede interesar: Chiquis Rivera revela detalles de su relación con Lorenzo Méndez en su libro.

Voy a Cancún a trabajar. Yo creo que cada quien tiene su verdad, entonces, pronto voy a hacer una rueda de prensa para platicar sobre eso. En vida la he maltratado, estoy dispuesto a pasar un examen de mentiras

Pero, ¿qué avances ha habido en torno a su divorcio?, recuérdese que se hablaba de que Lorenzo no quería firmarlo hasta no lograr un acuerdo para que Chiquis Rivera no lo mencionara en el libro.

Hay va, dándole para adelante. Se está tardando más de lo que esperaba, pero hay va. No sé, yo creo que son cosas de abogados, yo creo que no hay nada que tenga que pelear, platicamos con más tiempo

Así reaccionó sobre si tiene algún rencor con la Chiquis Rivera quien, por cierto, aún sin firmar el divorcio ya rehízo su vida amorosa con el fotógrafo Emilio Sánchez.

También te puede interesar: Chiquis Rivera se separó de Lorenzo Méndez por supuestos episodios de violencia.

Lorenzo Méndez podría volver a cantar con La Original Banda El Limón

Por último, dejó entrever que hay posibilidades de volver a cantar con la agrupación que lo vio nacer popularmente: La Original Banda El Limón.