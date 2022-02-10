Chiquis Rivera se separó de Lorenzo Méndez por supuestos episodios de violencia.

Chiquis Rivera ha vuelto a levantar ámpula con el lanzamiento de su nuevo libro titulado Invencible, pues ahí revela que la razón de su ruptura con Lorenzo Méndez fueron por los supuestos episodios de violencia y drogadicción que vivió a su lado.

Pero, ¿por qué decidió hacerlo público, incluso cuando su divorcio no se ha finiquitado?

Hablo de muchas cosas. Hablo del por qué no funcionó esa relación y tiene que ver un poquito con eso…

¿Sabes qué? No soy la primera que cuenta esto. Lo que pasa es que yo soy el tipo de persona que toma al toro por los cuernos y dice: ‘Espérame’

La hija de Jenni Rivera declaró que esperó mucho tiempo para hablar de su ruptura con Lorenzo Méndez.

Yo no hablo por hablar, soy muy directa, soy hecha y derecha, digo las cosas como son. Yo creo que si no hubiese sido público… quizás yo no tuviera que hablar de los detalles de mi relación

Yo me quedé callada por mucho tiempo mientras mi corazón estaba roto, viendo ciertas entrevistas, viendo que me querían cambiar las cosas, yo dije: ‘Espérame’ porque eso me dolió tanto… me destrozó

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Chiquis Rivera revela detalles exclusivos de su nuevo libro

La intérprete de Horas Extras asegura que su libro Invencible también incluye los buenos momentos al lado de Lorenzo Méndez.

Yo ya estaba escribiendo este libro; lo escribí en el 2019. Pasó todo esto y yo nunca pensé en tener que hablar de los detalles. Yo he trabajado mucho para llegar a este punto, tormentas de lo que pasó con mi mamá, chismes y dije: ‘No puedo dejar que alguien venga a querer decir ciertas cosas’

En este libro cuento cosas hermosas que viví con mi exmarido; cómo nos conocimos, qué pasó, qué no hice, qué pude hacer diferente y qué aprendí a no hacer

En el volumen, Chiquis Rivera también relata lo que enfrentó con la crianza de su hermano menor Johnny tras la muerte de su madre, revelando que el joven quiso quitarse la vida.

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