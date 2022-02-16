Chiquis Rivera revela detalles de su relación con Lorenzo Méndez.

EN EXCLUSIVA. Chiquis Rivera envió un fuerte mensaje a Mr. Tempo.

Chiquis Rivera asegura no haber recibido, hasta ahora, un reclamo legal de su todavía esposo Lorenzo Méndez, luego de haber destapado en su nuevo libro biográfico que la maltrató físicamente y que era adicto.

No nos comunicamos para nada, yo no he escuchado nada de él desde hace mucho tiempo

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Chiquis Rivera revela que su tío le advirtió sobre sus adiciones

Durante una firma de libros que ofreció el pasado fin de semana, también confirmó que su tío Juan Rivera, fue quien le advirtió que Lorenzo consumía cocaína.

Sí, en el libro cuenta que mi tío Juan fue uno de los que me dijo: ‘Ten cuidado’, pero a veces uno tiene que pasar por ciertas cosas para aprender, no me arrepiento de nada, fueron momentos también muy bonitos que vivimos. Desafortunadamente, ciertas cosas se dijeron y pues yo me mantuve callada por mucho tiempo; a veces es tóxico cuando se guardan muchas cosas

Y respondió a la queja del restaurantero Jorge Cueva 'Mr. Tempo', por haber sido incluido en uno de los pasajes del volumen.

No he escuchado lo que dijo, la verdad, es una parte muy chiquita que escribí en mi libro, los invitó a él y a todos que lean el libro, que realmente lo lean porque sí me duele mucho que tergiversen mi trabajo, mi corazón

Y contando lo que hemos pasado, no nada más yo, mis hermanos, lo difícil que han sido estos últimos siete años de nuestras vidas

Chiquis Rivera acepta reunirse con los familiares de las víctimas del accidente donde murió su madre

En otros temas, Chiquis Rivera refrendó su disposición de reunirse con los familiares de las personas que murieron en el fatídico avionazo junto con su madre Jenni Rivera.

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