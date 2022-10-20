Los Premios de la Radio 2022: ¿Cómo van las votaciones?
TV Azteca tiene siempre los mejores contenidos para ti, así que no te puedes perder Los Premios de la Radio 2022 a través de la señal de Azteca UNO.
TV Azteca es de los mayores productores de contenido en español en todo el mundo gracias a sus diferentes plataformas y el próximo 3 de noviembre transmitirá a través de la señal de Azteca UNO Los Premios de La Radio 2022.
Los Premios de La Radio reconocen a los artistas más influyentes del momento, pero también a las canciones más populares de los últimos meses, principalmente de regional mexicano.
Las categorías de Los Premios de la Radio
Mejor artista del Año
Adriel Favela
Alejandro Fernández
Ana Bárbara
Ángela Aguilar
Banda El Recodo
Banda Los Sebastianes
Banda MS
Banda Renovación
Becky G
Beto Sierra
Calibre 50
Camilo
Carin León
Carolina Ross
Cartel de Santa
Chiquis Rivera
Christian Nodal
Chuy Lizarraga
Código FN
Conjunto Rienda Real
Danny Luz
Edén Muñoz
El Fantasma
Enigma Norteño
Eslabón Armado
Espinoza Paz
Fuerza Regida
Gerardo Ruiz y Su Gerarquía
Giovanny Ayala
Grupo Arriesgado
Grupo Firme
Hijos de Barrón
Intocable
Julión Álvarez
Junior H
La Adictiva
La Arrolladora Banda El Limón
La Energía Norteña
La Fiera de Ojinaga
La Maquinaria Norteña
La Zenda Norteña
Lefty
Lenin Ramírez
Los Ángeles Azules
Los Del Limit
Los Dos Carnales
Los Gemelos de Sinaloa
Los Rieleros del Norte
Luis Alfonso Partida El Yaki
Luis R Conriquez
Maluma
Marca MP
Marca Registrada
Marisol Terrazas
Matisse
MC Davo
Natanael Cano
Nicki Nicole
Panchito Arredondo
Pepe Aguilar
Polo Urías
Víctor Cibrián
Virlán García
Yahritza y Su Esencia
Yuridia
Artista Masculino del Año
Alfredo Olivas
Carin León
Christian Nodal
Edén Muñoz
El Fantasma
Luis R Conríquez
Julión Álvarez
Artista Femenina del Año
Marisol Terrazas
Chiquis Rivera
Ángela Aguilar
Yuridia
Yahritza y Su Esencia
Carolina Ross
Ana Bárbara
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Banda del Año
La Adictiva
Banda Los Sebastianes
La Arrolladora Banda El Limón
Banda MS
Banda El Recodo
Grupo del Año
Los Dos Carnales
Intocable
Enigma Norteño
Calibre 50
Marca Registrada
Grupo Firme
Grupo Solista Sierreño del Año
Fuerza Regida
Hijos de Barrón
Marca MP
Yahritza y su Esencia
Carin León
Eslabón Armado
Canción Banda del Año
“Se acabó”
“El reemplazo”
“Que te vaya bien”
“Partido en dos”
“Fuera de servicio”
“Dile a tu orgullo”
“Ya solo eres mi ex”
Canción Mariachi del Año
“Se disfrazó”
“Vivo en el 6”
“La mushasha Shula”
“Ya no Somos ni seremos”
“Otro perdedor”
“Con qué se pega un corazón”
Canción Norteña del Año
“Chale”
“La boda del Huitlacoche”
“Si me duele que duela”
“Míranos ahora”
“No”
“No me hablen de amor”
Canción Sierreña del Año
“Jugaste y sufrí”
“Ya acabó”
“Y si se quiere ir”
“Como lo hice yo”
“Híbrido”
Canción Regional Urbana del Año
“Soy el único”
“Así es la vida”
“El rescate”
“Mi despedida”
“Brillo”
“Ahora estoy mejor”
Canción Norteña-Sax del Año
“Con ese corazón”
“¿De cuándo acá?”
“Mi historia entre tus dedos”
“Nadie va a pensar en ti mejor que yo”
“Señorita cantinera!
“No paras de hacerme feliz”
Canción Viral del Año
“Alaska”
“En el radio un cochinero”
“Bandido”
“Mushasha shula”
“El flaquito”
“Chale”
Corrido del Año
“Soy el ratón”
“Chalino”
“JGL”
“El radio un cochinero”
“Los mitotes”
“El recado del niño”
Colaboración del Año
“Cada quien”
“Aka entre el humo”
“Otra noche”
“Ya acabó”
“Con un botecito a pecho”
“Nunca dudes en llamarme”
“JGL”
“’¿Quién se apunta?”
Revelación del Año
Edén Muñoz
Grupo Arriesgado
Yahritza y su Esencia
Panchito Arredondo
Víctor Cibrián
Los Gemelos de Sinaloa
Gerardo Díaz y su Gerarquía
Premio Orgullo Latino
La Adictiva
Yahritza y Su Esencia
Espinoza Paz
Carin León
Christian Nodal
¿Cómo votar por tu favorito en Los Premios de la Radio 2022?
Para votar por tu artista favorito en cada una de las categorías, deberás descargar la app de TV Azteca EN VIVO, la cual está disponible para dispositivos iOS y Android. Posteriormente, tendrás que ingresar al apartado Premios de La Radio y votar por tus favoritos.
¿A qué hora, cuándo y dónde ver Los Premios de La Radio 2022?
No olvides disfrutar de la transmisión de Los Premios de La Radio 2022 el próximo 3 de noviembre a través de nuestra señal de Azteca UNO.