Los Premios de la Radio 2022: Es momento de votar por tu preferido.

Nuestra casa, TV Azteca, siempre con los mejores eventos para los millones de televidentes, por lo que este 5 de noviembre vamos a tener completamente en vivo Los Premios de la Radio 2022, donde se reconoce a los artistas más influyentes del momento en el mundo de la música.

¿Cuándo y dónde ver los Premios de la Radio 2022? Disfrutar de la transmisión completamente en vivo de Los Premios de la Radio 2022, donde tus artistas preferios van a ser reconcidos por su trabajo de todo el año.



No olvides disfrutar de la transmisión de Los Premios de la Radio 2022 el próximo 5 de noviembre a través de nuestra señal de Azteca UNO.

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¿Dónde y cómo votar por tu favorito para ganar en los Premios de la Radio 2022? Recuerda que la última palabra la tienen los millones de fans, por lo que no dejes pasar más tiempo y vota por tu preferido. Solo tienes que bajar la App TV Azteca En Vivo y votar por tu cantante favorito, recuerda que hay diferentes categorías.

Conoce a todos los artistas nominados en los Premios de la Radio 2022.

Mejor artista del Año.

Adriel Favela

Alejandro Fernández

Ana Bárbara

Ángela Aguilar

Banda El Recodo

Banda Los Sebastianes

Banda MS

Banda Renovación

Becky G

Beto Sierra

Calibre 50

Camilo

Carin León

Carolina Ross

Cartel de Santa

Chiquis Rivera

Christian Nodal

Chuy Lizarraga

Código FN

Conjunto Rienda Real

Danny Luz

Edén Muñoz

El Fantasma

Enigma Norteño

Eslabón Armado

Espinoza Paz

Fuerza Regida

Gerardo Ruiz y Su Gerarquía

Giovanny Ayala

Grupo Arriesgado

Grupo Firme

Hijos de Barrón

Intocable

Julión Álvarez

Junior H

La Adictiva

La Arrolladora Banda El Limón

La Energía Norteña

La Fiera de Ojinaga

La Maquinaria Norteña

La Zenda Norteña

Lefty

Lenin Ramírez

Los Ángeles Azules

Los Del Limit

Los Dos Carnales

Los Gemelos de Sinaloa

Los Rieleros del Norte

Luis Alfonso Partida El Yaki

Luis R Conriquez

Maluma

Marca MP

Marca Registrada

Marisol Terrazas

Matisse

MC Davo

Natanael Cano

Nicki Nicole

Panchito Arredondo

Pepe Aguilar

Polo Urías

Víctor Cibrián

Virlán García

Yahritza y Su Esencia

Yuridia

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Artista Masculino del Año.

Alfredo Olivas

Carin León

Christian Nodal

Edén Muñoz

El Fantasma

Luis R Conríquez

Julión Álvarez

Artista Femenina del Año.

Marisol Terrazas

Chiquis Rivera

Ángela Aguilar

Yuridia

Yahritza y Su Esencia

Carolina Ross

Ana Bárbara

Banda del Año.

La Adictiva

Banda Los Sebastianes

La Arrolladora Banda El Limón

Banda MS

Banda El Recodo

Grupo del Año.

Los Dos Carnales

Intocable

Enigma Norteño

Calibre 50

Marca Registrada

Grupo Firme

Grupo Solista Sierreño del Año.

Fuerza Regida

Hijos de Barrón

Marca MP

Yahritza y su Esencia

Carin León

Eslabón Armado

Canción Banda del Año.

“Se acabó”

“El reemplazo”

“Que te vaya bien”

“Partido en dos”

“Fuera de servicio”

“Dile a tu orgullo”

“Ya solo eres mi ex”

Canción Mariachi del Año.

“Se disfrazó”

“Vivo en el 6”

“La mushasha Shula”

“Ya no Somos ni seremos”

“Otro perdedor”

“Con qué se pega un corazón”

Canción Norteña del Año.

“Chale”

“La boda del Huitlacoche”

“Si me duele que duela”

“Míranos ahora”

“No”

“No me hablen de amor”

Canción Sierreña del Año.

“Jugaste y sufrí”

“Ya acabó”

“Y si se quiere ir”

“Como lo hice yo”

“Híbrido”

Canción Regional Urbana del Año.

“Soy el único”

“Así es la vida”

“El rescate”

“Mi despedida”

“Brillo”

“Ahora estoy mejor”

Canción Norteña-Sax del Año.

“Con ese corazón”

“¿De cuándo acá?”

“Mi historia entre tus dedos”

“Nadie va a pensar en ti mejor que yo”

“Señorita cantinera!

“No paras de hacerme feliz”

Canción Viral del Año.

“Alaska”

“En el radio un cochinero”

“Bandido”

“Mushasha shula”

“El flaquito”

“Chale”

Corrido del Año.

“Soy el ratón”

“Chalino”

“JGL”

“El radio un cochinero”

“Los mitotes”

“El recado del niño”

Colaboración del Año.

“Cada quien”

“Aka entre el humo”

“Otra noche”

“Ya acabó”

“Con un botecito a pecho”

“Nunca dudes en llamarme”

“JGL”

“’¿Quién se apunta?”

Revelación del Año.

Edén Muñoz

Grupo Arriesgado

Yahritza y su Esencia

Panchito Arredondo

Víctor Cibrián

Los Gemelos de Sinaloa

Gerardo Díaz y su Gerarquía

Premio Orgullo Latino.

La Adictiva

Yahritza y Su Esencia

Espinoza Paz

Carin León

Christian Nodal

