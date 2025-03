Lucero cuenta la verdad sobre el anillo que le dio Mijares; ¿lo vendió?

Lucero y Mijares son una pareja que, aunque ya no están juntos, siguen dando mucho de qué hablar. Y es que, a más de 25 años del compromiso entre estos dos personajes, la cantante reveló qué pasó realmente con el anillo que le dio el padre de sus hijos cuando le pidió ser su esposa.

¿Qué pasó entre Lucero y Mijares?

Cabe recordar que los cantantes decidieron casarse el 18 de enero de 1997, en una ceremonia que fue etiquetada como “la boda del siglo”, pues ambos ya eran muy famosos que incluso, su enlace matrimonial fue transmitido por televisión abierta, convirtiéndose así en una de las parejas más famosas de todos los tiempos.

Tras cuatro años de matrimonio, Lucero y Mijares tuvieron a su primer hijo, José Manuel. Cuatro años más tarde nació Lucerito, quien se ha estado más activa dentro del mundo del espectáculo. Sin embargo, después de 14 años juntos, la pareja decidió poner fin a su matrimonio en el 2011.

¿Qué hizo Lucero con el anillo que le dio Mijares?

A pesar de la ruptura, ambos decidieron mantener una relación muy cercana. En este sentido, Lucero y su exesposo revelaron qué pasó con el anillo que le dio Mijares cuando le pidió matrimonio en ese entonces.

Fue durante el programa “Juego de Voces” que los intérpretes de “El Privilegio De Amar”, revelaron la verdadera historia detrás de la joya que marcó un antes y un después en las relaciones de los famosos.

“Hemos querido venderlo, pero resulta que me están inventando que es fake y no es cierto, yo lo compré con mucho cariño y mucho esfuerzo”, dijo Mijares, y posteriormente Lucero agregó: “Es que hicieron el original y la réplica y yo me quedé con la réplica… Mentira, ahí está para cuando ella necesite que ya sea un auditorio 820 del Tour Amigos, igual ahí puede ser”.