Lucila Mariscal fue hospitalizada tras caída en su casa.

Lamentablemente, Lucila Mariscal nuevamente tuvo que ser hospitalizada a consecuencia de una fuerte caída en su cocina. Así lo confirmó Elías Cañete, mánager de la actriz.

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Sí amiga, lamentablemente se cayó en la cocina, estaba haciendo el desayuno y, pues perdió el equilibrio o sea se mareo, perdió el equilibrio y se cayó de espalda. Entonces, ya me hablaron de que se había caído, que, qué hacían, estaba en el suelo y, pues que llamaran a una ambulancia, yo ya la alcancé en el hospital, en el Star Médica de la colonia Roma

Ya en urgencias, ya entré a verla, afortunadamente no hubo fractura de nada, yo tenía temor por lo de la prótesis de la cadera y que se hubiera pegado en la cabeza, que tuviera alguna fractura, pero no

El mánager de Lucila Mariscal reveló que sigue en el hospital.

Hasta el momento, Lucila Mariscal sigue en el hospital, ya que le están haciendo diferentes estudios.

Pero, de cualquier manera, ella sigue internada porque le están haciendo exámenes, estudios; llegó con la presión muy alta, con 200 de presión, que es demasiado, le están haciendo los estudios necesarios para ver si no tiene, dice el doctor que posiblemente tuvo un micro infarto

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