Luis Ángel ‘El Flaco’ comparte desgarrador mensaje tras muerte de su hija

Luis Ángel ‘El Flaco’ reapareció en redes sociales después de la muerte de su hija María Fernanda Robles, de 21 años, quien fue encontrada sin vida tras meterse al mar en la madrugada del pasado martes en playa Cerritos, en Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con reportes, la joven no estaba sola y las autoridades pudieron rescatar a su acompañante, no así a María Fernanda, quien murió ahogada. Tras su muerte, Luis Ángel ‘El Flaco’ lanzó un breve pero muy emotivo mensaje en donde expresó su dolor.

“Estimados amigos, familia y compañeros de la prensa: con una profunda tristeza tengo que comunicar la partida de mi amada hija María Fernanda”, dijo el cantante a través de un comunicado de su oficina. “Es el dolor más grande que uno puede sentir. Agradezco todos los mensajes de apoyo y amor que he recibido, más adelante podré contestarlos”.

¿Cómo ha sido el proceso de duelo para Luis Ángel ‘El Flaco’? Luis Ángel ‘El Flaco’ compartió cómo ha sido su proceso de duelo en un breve live en redes sociales, donde con voz entrecortada aseguró que la muerte de su hija le dejó un profundo vacío.

A pesar del inmenso dolor que embarga su corazón, el exvocalista de Los Recoditos compartió una breve pero muy sentida reflexión sobre cómo puede cambiar la vida de alguien de un momento a otro.

“Es un golpe muy duro, es un golpe muy fuerte. Nunca imaginé haberme preparado para este tipo de cosas. De repente te va bien, machín en tu carrera y todo está bien, trabajas con una gran compañía, tu mamá está bien, tu papá está bien, todos tenemos salud, abundancia no te imaginas que algo así suceda”, comenzó.

¿Le envió un mensaje a los jóvenes?

De igual forma, le envió un contundente mensaje a todos los adolescentes: “De verdad que ni por aquí me pasaba, pero pasa gente, jóvenes, muchachos, que andan en el desma…, que andan en la fiesta, que andan en todo lo que es el desma…, cuídense, no saben el dolor que le dejan a la familia por una mala decisión tal vez tomada por andar sin pensar las cosas, no sé cómo llamarlo”, recalcó.

Luis Ángel ‘El Flaco’ recuerda a su hija

“Quisieras gritar, llorar, quisieras enterrarte. Quisieras que te hubiera pasado a ti, pero no es así”, añadió y de paso recordó a su hija como una joven con muchas aspiraciones y ganas de comerse al mundo.

“Mi hija se fue y dejó un vacío muy cabr… aquí que no sé cuánto tiempo vaya a durar para poder medio entender lo que está pasando”, sentenció y le agradeció a sus fans por todas las muestras de cariño y apoyo.