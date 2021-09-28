Luis de Alba agradece apoyo económico tras problemas de salud.

La noticia que lanzó Ventaneando el viernes pasado, en torno a que Luis de Alba era trasladado desde Monterrey a la Ciudad de México en una ambulancia terrestre para ser intervenido de la prótesis de fémur que se rompió al caer de un escalón, conmovió de inmediato al doctor Julio Ramos, quien trasplantó un riñón al cantante Julio Preciado el año pasado.

A través de este programa, el nefrólogo entró en contacto con el comediante para ofrecerle llevarlo en una ambulancia aérea al Hospital Country 2000 de Guadalajara y operarlo sin costo alguno, luego de saber que el hijo del comediante, había abierto una cuenta para recibir apoyo económico, dado que la pandemia a mermado las finanzas de su padre.

El comediante y su esposa Abigail Alfaro aceptaron la generosa propuesta del doctor Ramos, y al filo de la media noche, solo Ventaneando documentó su llegada, luego de diez horas de trayecto carretero al aeropuerto de Toluca, y voló con él hasta Guadalajara, donde por cierto, radica.

"Fue muy difícil para mí porque antes de tomar vuelo, ya sabía que tenía fracturado el fémur dos veces, el peroné se fracturó también. Fueron tres fracturas en un momento, me dolía muchísimo…", expresó el comediante a este programa.

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Luis de Alba superó con éxito su operación hecha en Guadalajara, Jalisco

El doctor Julio Ramos detallaba la cirugía a la que sería sometido el querido Luis de Alba.

Tiene una prótesis de cadera en el lado derecho, trataremos de preservarla y hacer una fijación. Tenemos que saber que no existe un riesgo cardiovascular en él y tratar de intervenirlo a medio día a más tardar

Después de una hora de vuelo, una ambulancia esperaba su arribo al aeropuerto de Guadalajara para llevarlo al hospital, y con buen humor, hablaba con el doctor Ramos sobre sus antecedentes médicos.

El doctor Ramos, le confesó al comediante, que lo admira desde que era un niño y por eso se atrevió a ofrecerle el apoyo hospitalario.

Antes de ingresar al hospital, Luis de Alba habló con los medios que ahí lo esperaban.

La tarde de ese día, cuando estaba roto del fémur, llegó dinero de Carmen Salinas, de Benito Castro, de César Bono, de La Pelangocha y de Alberto Castro, como coperacha. Yo solo quiero decirles que gracias… es la solidaridad de mis compañeros

Aún en la camilla y en plena calle, el comediante admitió saber que, en ese mismo hospital, se encuentra Vicente Fernández, a quien no ha visitado por prudencia y respeto.

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