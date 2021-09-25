Noelia desacredita la carrera artística de Ninel Conde, la llama “atrocidad”.

Noelia revela que Ninel Conde la agredió en un programa de televisión.

Durante la grabación del programa El show de los sueños en el 2008, Noelia estuvo a punto de caer en pleno escenario, debido a los empujones de Ninel Conde.

La puertorriqueña no olvida la agresión del llamado Bombón Asesino, quien se supone pretendía hacerla quedar mal durante la transmisión del programa, en el que los productores le rendían un homenaje.

Ella hizo todos sus berrinches, no lo quería hacer, yo noté en el ensayo, un muy agresivo movimiento corporal en donde yo tuve que esquivarla. Yo tuve que esquivarla dando una pirueta hacia el sentido contrario y me puse de nervios porque yo dije ‘wow, esa muchacha quiere tumbarme en televisión nacional’

Yo estaba bastante nerviosa, pero no lo logró obviamente, por eso lo estoy contando. Y nada, yo me centré mejor, busqué cómo hacer que no pasara bailando hacia el otro lado

Hasta el día de ahora, Noelia no entiende por qué Ninel Conde le tenía tan mala fe; no obstante, que en sus shows usaba sus canciones.

A mí me ofendió muchísimo y abusó en el peor momento mío, yo estando muy jovencita, cuando pasa lo del video sexual. En ese momento ella graba mi canción y empieza a hacer una gira de conciertos, recibiendo todo aplauso con mi canción ‘Tú', que estaba trabajada y era un gran éxito

Fue una canción hecha por mí y con mi público. Es muy fácil pararte en un escenario a recibir los aplausos que son de otros artistas, que son del trabajo de otro artista, cuando ella ni siquiera había logrado musicalmente o cantando, un solo éxito. Realmente nunca lo había tenido, nunca ha tenido una canción como ‘Tú' ella sola

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Noelia arremete contra la carrera de Ninel Conde

Y sincera como siempre, no tuvo empacho en desacreditar la calidad humana y artística de Ninel

Pienso que ella es una barbaridad, es una atrocidad, y ha ganado la atención exagerada como una persona ‘destalentada’. Es muy irrespetuosa y no tiene parámetros. Eso no se llama ambición, eso se llama maldad

En otros temas, Noelia compartió emocionada con Ventaneando, que junto con su esposo Jorge Reynoso, creó una plataforma digital llamada Cherryland VIP, donde el público puede consumir contenido explícito para adultos.

Es para el beneficio de todas las personas que buscan cómo salir adelante a través de cosas sexys. Hay niñas que han mantenido a su familia haciendo cositas sexys

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