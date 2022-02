Luis de Llano impacta al revelar el secreto mejor guardado de Garibaldi.

Luis de Llano nos contó EN EXCLUSIVA todos los secretos de Garibaldi.

Ahora que ha salido a la luz que Garibaldi planea su propia bioserie, Luis de Llano ha resuelto uno de los más grandes misterios de la agrupación, respecto a si sabían cantar o no.

“Te voy a decir la historia verdadera y no me da pena decirlo, en un aeropuerto conocí a un productor español que me dijo: ‘Oye, tengo un grupo en España que necesito hacerlo imagen, tú que sabes de artistas, debútalos y hacemos este proyecto y hacemos un negocio’”, recordó.

“La verdad ellos querían cantar todo el tiempo, pero los productores españoles querían que sonara como el disco. Les abrí el micrófono, pero a veces teníamos que cerrar alguno porque no era tan afinada la cosa, hasta compré un aparato para afinar”, agregó.

Sin embargo, Luis de Llano reconoció que había talentos como Paty Manterola, Pilar Montenegro y Luisa Fernanda, incluso ellas hicieron sus discos solistas después de haber pertenecido a Garibaldi.

“No eran ningún fraude, ellos ensayaban muy fuerte, se sabían las canciones y trataban de imitar lo más posible, pero nunca quisieron contratarlos para grabar disco porque no les querían pagar regalías”, explicó.

Un príncipe de Marruecos se enamoró de una integrante

Además, Luis de Llano aseguró que pese a que Garibaldi era considerado por muchos como “un grupo plástico”, tuvo mucho éxito no solo en México y Latinoamérica, si no en países tan lejanos como Marruecos, donde una figura de la realeza quedó prendado de la belleza de una de las integrantes.

“El Príncipe se enamoró de una de ellas, un día mandaron unos cinturones de oro y demás. No me lo quieren decir, pero yo siento que fue Pilar o la Manterola, ellas tenían mucho éxito ", añadió.

