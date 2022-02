Omar Chaparro rompe en llanto al recordar su amistad con Diego Verdaguer.

Omar Chaparro rompió en llanto al recordar al gran Diego Verdaguer.

La muerte de Diego Verdaguer fue una gran pérdida para el mundo del espectáculo, donde tuvo grandes amigos como Omar Chaparro, quien incluso rompió en llanto al recordar su amistad y que ya no pudo despedirse de él.

“Fue un evento muy emotivo, me conmovió muchísimo porque me doy cuenta que se me fue un amigo del alma, un mentor, un maestro, alguien que te quiere de a gratis, alguien que sabes que desde lo conoces, pues hay una química, hay un entendimiento, una cortesía. Me duele porque me estuvo buscando y por una cosa u otra no coincidíamos y me dolió en el alma perderlo”, dijo el actor entre lágrimas y voz entrecortada.

Omar Chaparro aseguró que además de ser un maestro como profesional, también fue un mentor de su esposa y él, pues su matrimonio fue ejemplo para el suyo.

"Él me inspira, yo te puedo decir que le hice una promesa en este funeral... es que me deja la vara tan alta un hombre tan sabio, tan perfeccionista que dije: ‘Te prometo que voy a tratar de ser como tú, de ser mejor papá, de ser mejor esposo, de ser mejor artista, de ser mejor ser humano”, dijo al salir de ceremonia funeraria en LA en honor al cantante argentino.

Amanda Miguel siente a Diego Verdaguer más cerca que nunca

La esposa de Omar Chaparro también reconoció entre lágrimas que Amanda Miguel está muy empoderada, pero eso no le impide sentir dolor por la partida de su amado Diego Verdaguer.

“Es una reina porque dice que lo siente más cerca que nunca, y que siempre lo va a amar, más allá del tiempo y la distancia”, explicó.

