Luis Enrique Guzmán revela cuándo saldrá Silvia Pinal del hospital

Luis Enrique Guzmán reveló el parte médico sobre la evolución de su madre, Doña Silvia Pinal, quien desde la semana pasada se encuentra internada, debido a una llaga que se había convertido en un calvario para la actriz.

¿Qué dijo Luis Enrique Guzmán?

En entrevista con los medios, entre ellos Ventaneando, Luis Enrique Guzmán reveló todos los detalles sobre la salud de Silvia Pinal.

Queríamos que saliera hoy, pero la acaba de ver el doctor, la está analizando, creo que se va a tener que quedar al menos uno o dos días más. Lo bueno, es que ella tiene muy buena salud clínica, le hicieron una limpieza hoy

Ya se le cerró la mayor parte de la herida, entonces (estamos) muy, muy optimistas, ya nada más le quedó arriba un pedacito para que pueda drenar y demás. Está muy bien lo que es el corazón, los pulmones están muy bien. Gracias a Dios llegó aquí muy sana y fuerte a luchar contra la herida nada más

¿La llaga fue culpa del hospital?

Luis Enrique Guzmán reconoció que entre él y sus hermanas debe mantenerse la unión, aunque difiere con Sylvia Pasquel, sobre que la llaga que padece su mamá, le fue provocada en el mismo hospital.

Hay que estar todos juntos, o sea, mi mamá nos necesita a todos unidos y disfrutando con ella. No tiene caso ni discutir, ni aventarnos culpas, ni nada, ese tipo de heridas son normales en las personas que ya no tienen tanta movilidad, entonces nada más es cosa de cuidarla. Yo no creo que haya sido culpa del hospital, la verdad es que los médicos que la están atendiendo, han hecho un gran trabajo y estamos muy contentos aquí

¿Qué dijo sobre la prueba de ADN con el pequeño Apolo?

Luis Enrique Guzmán asegura que todavía no hay nueva fecha para la prueba de ADN a la que se someterá, luego de haber entablado una demanda por desconocimiento de paternidad en contra de Mayela Laguna, su ex. Recuérdese que hace unos días, dicho procedimiento no pudo realizarse, debido a que el pequeño Apolo se encontraba hospitalizado.