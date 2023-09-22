Luis Fonsi fue cuestionado si su nuevo sencillo está dedicado a Adamari López y esto respondió

Luis Fonsi prefiere no responder a la pregunta de si su nuevo tema titulado “Pasa la página Panamá” tiene una dedicatoria especial para su exesposa Adamari López, de quien se divorció en el año de 2009, en medio de los reclamos y acusaciones de haberla abandonado durante el trance que vivió a causa del cáncer de mama.

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El cantante logró hacer oídos sordos a nuestra pregunta, ayudado por su equipo que hizo hasta lo imposible para que no nos acercáramos y por un par de imprudentes fanáticos que interrumpieron nuestra labor.

¿Qué dijo Luis Fonsi?

Cuando nuestro reportero le preguntó a Luis Fonsi sobre la polémica por su último tema, el cantante de “Despacito”, “Échame la culpa”, “Llegaste tú”, “No me doy por vencido” y “Aquí estoy yo”, entre otras, decidió seguir de largo sin dar declaración alguna.

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Ya al interior de la camioneta que lo trasladaría, Luis Fonsi evitó dar declaraciones y únicamente envió saludos a los presentes, incluso se tomó el tiempo para tomarse algunas fotografías con un par de fanáticos que interrumpieron nuestra labor. Después de esto, Luis Fonsi se marchó del lugar.

¿Qué dijo Luis Fonsi sobre su familia?

Luis Fonsi fue entrevistado por las cámaras de Ventaneando en España, donde estuvo recientemente de gira promocional y refrendó lo que ha significado su actual familia para su exitosa carrera. Recordemos que el cantante puertorriqueño está casado con Águeda López y tiene dos hijos.

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“La familia para mí es todo, los que me conocen saben que son para mí lo más importante y lo que más me mantiene equilibrado por la vida”, declaró Luis Fonsi en exclusiva para Ventaneando.