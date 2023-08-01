Paola Durante no contó a su hija qué pasó con el caso de Paco Stanley

Desde hace varias décadas se ha hablado del caso Paco Stanley, pero ahora, Paola Durante confiesa que nunca le había contado a su hija, Stephanie, todo lo que vivió como una de las sospechosas del asesinato del conductor; situación que la llevó a la cárcel.

Fue a raíz del estreno del documental ‘El Show’, que su hija conoció y dimensionó el drama, al que Paola se enfrentó.

Nunca lo platiqué con mi hija, nunca me preguntó ‘Oye, ¿qué viviste, cómo lo pasaste?’. Entonces, era la primera vez que las dos veíamos este tema juntas, que lo hablábamos, ella me abrazó y me dijo ‘Te admiro, te amo mucho’. Mis amigos me cargaron y me dijeron ‘Wow, no ves la gran mujer que eres’, a mí me costaba trabajo y cuando lo vi dije ‘Todo lo que pasé, todo lo qué pasó mi mamá’, me partió

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Sin embargo, Paola lamentó que el documental no abordó justamente la lucha que su hoy fallecida madre, Doña Silvia Ochoa, emprendió para conseguir su libertad.

Me partió esa etapa, porque sentí que sí faltó la historia de mi mamá, toda la lucha que tuvo. Yo siento que estaba tan enojada, y todo lo que luchó, ella se enfermó, entonces me sentí culpable por mucho tiempo

A pesar de que, cree que el documental cambió la percepción que se tenía de ella a nivel público, Paola Durante lamentó que Paul Stanley, aún ponga en duda su inocencia.

Él siempre ha dicho ‘ellos salieron bajo duda’, yo no. Eso sí se lo quiero aclarar a Paul (Stanley), yo nunca salí bajo duda, yo salí inocente. Quiero que él deje de decir eso, porque yo nunca lo he atacado, al contrario, yo lo admiro

¿Cuál es su relación con Paul Stanley?

Paola cree que cancelaron su participación en un reality show, porque Paul Stanley le bloqueó la entrada.

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