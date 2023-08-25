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FOTOS | Luis Miguel y su enorme lista de exigencias en cada concierto

El llamado “Sol” no solo pide flores blancas, sino otros caprichitos. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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