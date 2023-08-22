Luis Miguel llegó muy agripado a Chile y su club de fans lo recibió

Si en Argentina se convirtieron en un suceso como uno de los más fervientes clubes de fans de Luis Miguel, las admiradoras chilenas del cantante no podían quedarse atrás y desde el primer concierto que el intérprete ofreció este lunes en la Movistar Arena de Santiago de Chile, se han puesto en guardia a las afueras de su hotel y en las primeras filas del recinto en donde ‘El Sol’ ofreció su concierto.

Desde ahí pudieron constatar que efectivamente el cantante subió agripado al escenario, pero según afirman, ese no fue obstáculo para que Luis Miguel ofreciera un show de alta calidad. Al respecto habló Yerka Astorga, fundadora desde 2012 y actual presidenta del club “Rojitas por siempre” de Luis Miguel.

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¿Qué dijo Yerka Astorga, presidenta del club de fans de Luis Miguel? La presidenta de “Rojitas por siempre” declaró que fue un gran concierto el que Luis Miguel ofreció en Santiago: “Fue un concierto bueno de él, por parte de su entrega, pero sí está un poco enfermo y puedo decirte que él lo dio todo”.

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“Para nosotras, para sus fans nos da pena verlo que él se esfuerza al máximo, pero sí está un poco enfermo. A pesar de su problema de salud, lo que te decía recién, él lo entregó todo. Estuvo muy cariñoso, nos conversó harto, saludó mucho a Santiago. También al terminar su concierto nos dijo: ‘Los quiero, los quiero’”, agregó Astorga.

¿Qué actividades tienen preparadas para Luis Miguel?

Sobre las actividades que tienen preparadas para celebrar la estancia de su ídolo en Chile, Yerka y su compañera Marcela dijeron: “Nosotras como club de fans tenemos hartas cosas organizadas como tener la previa afuera del Movistar Arena, lamentablemente es invierno acá en Chile, entonces estamos con amenaza de lluvia".

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"Lo hemos acompañado desde el hotel, hemos estado afuera, tuvimos ayer bus, nosotras organizamos un “Luis Miguel bus” que hizo un recorrido por Santiago, por los lugares icónicos de la capital y lo fuimos a ver ahí en nuestro “Lusmi bus” al hotel y fue muy bonita la experiencia”.

"Por supuesto que su mayor anhelo es que Luis Miguel se detenga en algún momento para corresponder al incondicional cariño que le tienen, tal como ocurrió en su último concierto en Argentina. “Todavía no hemos logrado eso, pero ahí estamos en busca de ese momento como lo hizo en Argentina”, finalizó.

