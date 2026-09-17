Patricia Reyes Spíndola de luto y comparte desgarrador mensaje tras su pérdida: “un día triste para todos”

Este jueves la familia de la reconocida actriz Patricia Reyes Spíndola atraviesa un momento de tristeza luego de que se confirmara la muerte de Marta Núñez Reyes Spíndola, quien también estuvo vinculada al mundo artístico.

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Durante la madrugada de este 17 de septiembre se confirmó el deceso de la hermana de la actriz y rápidamente generó una ola de comentarios hacia Patricia y sus familiares, entre ellos destaca el comentario de Chantal Andere, quien expresó: “lo siento mucho, te abrazo con mucho cariño Pat. Descansa en paz Marta”.

¿De qué murió Marta Núñez Reyes Spíndola?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer públicamente la causa de muerte de Marta Núñez Reyes Spíndola. Las publicaciones realizadas tras su fallecimiento se han centrado en despedirla y recordar su legado como fundadora, directora de MMSTUDIO y madre del Director Luis Moragues. Asimismo, se destacó la entrega y pasión por el proyecto artístico que construyó junto a sus seres queridos.

Tras darse a conocer la noticia, Patricia compartió un primer mensaje en redes sociales para despedir a su hermana donde compartió la publicación de M&M Studio dedicada a Marta y agregó una breve, pero emotiva despedida que conmovió a sus seguidores: “Un día triste para todos. ¡Vuela alto, sister!”

Asimimso, hizo una publiacación en su cuenta de Instagram donde compartió un carrusel con fotografías de momentos que vivieron juntas y las acompañó con un mensaje emotivo donde contó cómo surgió la idea de MMSTUDIO: "Marta querida: mi “sister”, como solíamos llamarnos entre nosotras. Hoy decidiste partir y volar alto, hasta el Cielo, junto a nuestra “mamita querida” y a Mike, tu amor eterno"

¿Quién era Marta Núñez Reyes Spíndola?

Marta Reyes Spíndola fue la fundadora de MMSTUDIO un espacio dedicado a la enseñanza de la actuación, de igual modo, su nombre estuvo relacionado estrechamente relacionado con el teatro y la formación de nuevos talentos.

Según información difundida entre 1997 y 2000, Patricia y Martha Reyes Spíndola impulsaron una compañía teatral surgida de la escuela, con el objetivo de complementar la formación práctica y teórica de sus alumnos. Entre los montajes realizados estuvieron Don Juan Tenorio, Peter Pan, Pulgarcita y El Principito.