Qué poner en la ventana del baño: 5 ideas bonitas para aprovechar un espacio que suele quedar vacío

La ventana del baño puede convertirse en mucho más que una entrada de luz natural. Aunque muchas veces queda completamente despejada por falta de espacio, este rincón también puede aprovecharse para organizar algunos objetos, añadir plantas o incorporar pequeños detalles decorativos que hagan que la habitación se vea más acogedora .

Si tienes un baño pequeño, incluso unos cuantos centímetros pueden marcar la diferencia. La clave está en elegir elementos que soporten la humedad, no estorben al abrir o cerrar la ventana y sean fáciles de limpiar. Estas cinco ideas pueden ayudarte a darle una función sin saturar el espacio.

¿Qué poner en la ventana del baño?

Antes de colocar cualquier objeto, conviene tener en cuenta el tamaño del alféizar, la ventilación y la cantidad de luz que recibe. A partir de ahí, puedes elegir entre soluciones para almacenar, decorar o simplemente darle un toque más personal.

1. Colocar una repisa estrecha

Si alrededor de la ventana existe un espacio libre, una repisa pequeña y estrecha puede convertirse en una zona práctica para colocar perfumes, cremas, jabones o algunos accesorios.

Puedes poner repisas paara colocar objetos decorativos y de uso personal.|(ESPECIAL/Pinteres)

Lo importante es elegir un material que resista bien la humedad, como vidrio o superficies tratadas para este tipo de ambientes. También conviene evitar sobrecargarla para que limpiar la ventana siga siendo sencillo.

2. Añadir plantas pequeñas

Las plantas pueden darle un toque fresco y natural al baño, especialmente cuando la ventana proporciona suficiente luz. Una pequeña maceta sobre el alféizar puede convertirse en un detalle decorativo sin ocupar demasiado espacio.

Poner plantas en la ventana del baño es una de las ideas más bonitas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Eso sí, antes de elegir una especie, revisa que pueda adaptarse a las condiciones de humedad y luz de tu baño. La fitonia, por ejemplo, aparece entre las plantas recomendadas recientemente para baños con humedad y luz indirecta.

3. Usar una cesta decorativa

Cuando el alféizar es amplio, una cesta pequeña puede servir para mantener organizados algunos objetos de uso cotidiano, como toallas de mano o determinados productos.

La sesta sirve para poner toallas y otros productos del baño.|(ESPECIAL/Pinterest)

Además de ayudar a liberar espacio de la encimera, una cesta de fibras naturales o de un material resistente puede aportar textura y hacer que el baño tenga una apariencia más cálida.

4. Instalar una barra para colgar accesorios

Otra opción es aprovechar el espacio debajo o junto a la ventana con una barra estrecha para colgar accesorios. Puede utilizarse para colocar toallas pequeñas, paños o una bolsa de tela.

Un perchero en la ventana del baño para colgar toallas mojadas o ropa.|(ESPECIAL/Pinterest)

Antes de instalarla, asegúrate de que no dificulte el movimiento de la ventana ni quede expuesta directamente al agua. En un baño pequeño, este tipo de solución permite aprovechar una zona que normalmente queda vacía sin añadir un mueble voluminoso.

5. Crear un rincón decorativo minimalista

No todo tiene que convertirse en almacenamiento. Si ya tienes suficiente espacio para guardar tus productos, puedes utilizar la ventana para crear un pequeño rincón decorativo.

Ideas de qué poner en la ventana del baño.|(ESPECIAL/Pinterest)

Una vela decorativa, un jarrón pequeño o una pieza de cerámica pueden ser suficientes para darle personalidad al baño. La idea es mantener pocos elementos y dejar espacio libre, especialmente porque la humedad y el polvo pueden hacer que las superficies necesiten limpieza con mayor frecuencia.

Aprovechar la ventana del baño no significa llenarla de objetos. Una repisa pequeña, una planta, una cesta o incluso un único elemento decorativo pueden ser suficientes para transformar este rincón y hacerlo más útil. En especial en baños pequeños, aprovechar cada espacio sin saturarlo ayuda a mantener una sensación de orden.