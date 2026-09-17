Qué hacer con el hueco al lado del pretil de la cocina: 4 ideas de almacenamiento que casi nadie considera

Aunque suele pasar desapercibido , el hueco al lado del pretil de la cocina puede convertirse en una zona de almacenamiento muy útil. En lugar de dejarlo vacío o llenarlo con objetos que terminan haciendo que la casa se vea desordenada, existen alternativas sencillas para aprovecharlo sin necesidad de grandes remodelaciones. Estas cuatro ideas son fáciles de aplicar y pueden ayudarte a ganar espacio al instante.

¿Qué hacer con el hueco al lado del pretil? 4 ideas de almacenamiento que casi nadie considera

Cuando una casa tiene rincones pequeños o espacios difíciles de utilizar, encontrar una función para cada uno puede hacer una gran diferencia. Aprovechar las zonas que normalmente quedan vacías permite ganar almacenamiento sin sacrificar la decoración, una idea que también recoge El Mueble entre sus propuestas para sacar partido hasta al último rincón de la casa. Estas son algunas de las soluciones poco comunes:

Colocar un carrito estrecho con ruedas : esta es una de las opciones más prácticas cuando el hueco tiene algunos centímetros de profundidad. Puedes utilizarlo para guardar especias, aceites, salsas o productos que utilizas constantemente , además de moverlo con facilidad cuando necesites limpiar la cocina.

: esta es una de las opciones más prácticas cuando el hueco tiene algunos centímetros de profundidad. , además de moverlo con facilidad cuando necesites limpiar la cocina. Instalar repisas para las especias: si el espacio es pequeño, no necesitas colocar un mueble completo. Unas repisas estrechas pueden convertirse en el lugar perfecto para organizar frascos de especias, condimentos y pequeños recipientes, manteniéndolos a la vista y evitando que ocupen espacio sobre la encimera.

Estas son ideas de qué hacer con el hueco al lado del pretil de la cocina.|(ESPECIAL/Pinterest)

Crear un espacio para los utensilios de cocina : otra alternativa consiste en aprovechar la pared junto al pretil para colocar una barra con ganchos. Allí puedes colgar cucharones, espátulas, tijeras de cocina o agarraderas , de modo que tengas todo a la mano sin llenar los cajones.

: otra alternativa consiste en aprovechar la pared junto al pretil para colocar una barra con ganchos. , de modo que tengas todo a la mano sin llenar los cajones. Hacer un pequeño armario vertical: si el hueco es más amplio, puedes colocar un mueble estrecho con puertas para aprovecharlo de una manera mucho más discreta. En su interior puedes guardar productos de limpieza, rollos de papel, bolsas o incluso pequeños electrodomésticos que normalmente terminan ocupando la encimera. Además, Due Home destaca que los huecos difíciles de aprovechar pueden convertirse en espacios funcionales de almacenamiento cuando se adaptan a las necesidades de cada zona de la casa.