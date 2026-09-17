5 peinados locos de Halloween para niñas

Los mexicanos ya disfrutaron de las fiestas patrias por lo que ya comienzan a pensar en otra celebración para disfrutar. Estamos hablando de Halloween por lo cual la decoración juega un rol importante y puedes ir pensando en la vestimenta como en los peinados.

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Si te quieres ir preparando para estas fechas pues te vamos a contar cómo realizarte peinados locos para Halloween. Estas ideas son fáciles y divertidas para que las más pequeñas puedan divertirse con su cabello.

Esta es una manera en la que puedes conseguir que la melena de tu hija sea aterradoramente divertida. Ahora si te mostramos las mejores opciones para la festividad que se avecina.

¿Cuáles son los mejores peinados locos para Halloween?

Dos trencitas con calacas

Una de las principales opciones es poder hacer un peinado con dos trencitas con la técnica que más prefieras. Si tienes la posibilidad realiza las luchadoras porque son las que más se ajustan a este a idea. Agrega unas calacas de plástico para que pueda aterrorizar con su estilo.

Chongos de fantasma o de araña

Luego tenemos esta opción que es muy fácil y rápida de realizar. Lo que tienes que hacer es partir el cabello de la niña por la mitad para obtener dos chongos altos. Lo siguiente es colocar los accesorios que pueden ser pequeños pañuelos blancos atados con ligas o hacer una faldita para que tenga la forma de un fantasma. Recuerda los ojos.

Si no quieres hacer un fantasmita pues con limpiapipas negros vas a formar patitas y colocarlos alrededor del chongo para obtener una arañita en la cabeza.

Cebollitas con ojos macabros

Una nueva opción es utilizar una coleta completa, dos colitas o un semirecogido para obtener el pelo suelto. Una opción es optar por las clásicas cebollitas para las que únicamente necesitas de liguitas. Sin embargo, en cada sección que dividas, agrega ojos macabros que venden en mercados o tiendas.

Peinado de muñeco budú

Si tu hija tiene el cabello largo pues lo mejor es hacer dos colitas altas y tomar ligas para enroscar el cabello para ir formando el cuerpo. Lo que formaría el torso sería colocar un lápiz o abatelenguas de madera para que se mantenga firme; antes de formar la cabeza deja sueltos un par de mechones para imitar los brazos.

En cuanto a la cabeza es importante colocar una bolita de unicel para tener una forma más definida. Pega dos ojitos de madera para culminar.

Una cabeza llena de tumbas

Como última alternativa tenemos este peinado en donde puedes usar trenzas, un chongo alto, churritos o una combinación que te de volumen. Para decorar la melena imprime o dibuja tumbas y féretros para colocarlos en el peinado con ayuda de broches.