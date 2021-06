Así se ve en la actualidad Sergio Basteri, hermano de Luis Miguel.

Luis Miguel, la serie dejó muchas incógnitas sin resolver, pues millones de personas se quedaron con dudas sobre los hermanos del querido intérprete de La Bikina.

Surgen nuevos detalles sobre el paradero de Sergio Basteri

Luis Miguel y sus hermanos sabían que su madre murió hace 20 años.

Sergio Basteri fue uno de los personajes que llamó la atención, pues se dio a conocer que fue trasladado a Boston para llevar una vida tranquila junto con El Doc.

Sin embargo, otros testimonios extraoficiales, también conocen otra historia respecto al paradero del hermano de El Sol.

Tal es el caso de la periodista Jessica Sáenz, quien aseguró en exclusiva para Ventaneando, detalles sobre Sergio.

Llegó de jeans y una playera a pedir trabajo. Le dan la solicitud de trabajo, pone sus datos. En los renglones padre y madre, pone finado. Esto es 2005, Sergio y sus hermanos ya sabían que su mamá había muerto...

La periodista confesó que, en su momento, Sergio se estableció en Guadalajara, trabajó como mesero en un restaurante y se enamoró de una familiar del chef.

En su momento, El Doc también rompió el silencio para los medios de comunicación y confirmó el contundente distanciamiento de Luis Miguel y su hermano Sergio.

Y es que Octavio Foncerrada aceptó que los hermanos se distanciaron debido a su fuerte y temperamental personalidad.

Te puede interesar: Luis Miguel: ¿Qué pasó en el capítulo final de la segunda temporada?

Así luce Sergio Basteri, el misterioso hermano de Luis Miguel

Millones de personas se mueren por conocer el paradero de Sergio Basteri, quien aparentemente vive en Madrid y tiene dos hijas.

Además, se rumora que trabaja en una tienda departamental y de vez en cuando tiene contacto con su hermano Alejandro Basteri.

En su momento, Jessica Sáenz también confirmó que Sergio se alejó del ojo público y confesó sus deseos por llevar una vida más tranquila, austera y alejada de la prensa.

Por si fuera poco, la periodista recordó cuando interceptó a Sergio Basteri para obtener más información.

“Me acerqué, estaba en el camellón a punto de cruzar la calle. Se siente acorralado y lo veo con la boca seca. Yo le dije ‘la gente quiere saber de la familia de tu hermano’. Sergio me dice ‘Ni busco a mi hermano, ni me interesa, quiero seguir mi vida’. Yo me quedé en shock”, subrayó.

También te puede interesar: Revelan la razón por la que Luis Miguel rechazó la boda del Canelo.