Luis R. Conríquez rompe el silencio sobre los desmanes ocurridos en Texcoco

Uno de los temas que se robó los reflectores el pasado fin de semana fue lo sucedido en el Palenque de Texcoco donde se registraron destrozos durante la presentación de Luis R. Conríquez , quien decidió no cantar sus famosos corridos.

Ante la negativa de Luis R. Conríquez para cantar sus corridos, los presentes comenzaron a hacer todo tipo de destrozos, incluso arrojaron sus bebidas al escenario y destruyeron algunos instrumentos musicales que se encontraban, entre otras cosas.

¿Qué dijo Luis R. Conríquez al respecto?

Días después de lo sucedido en el Palenque de Texcoco, Luis R. Conríquez, también conocido como el ‘Rey de los Corridos’, rompió el silencio y explicó los motivos por los que se fue del escenario.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el cantautor mexicano explicó que solo cumplió con la ley y con lo que le indicaron los organizadores del evento, pues les hicieron firmar una cláusula en donde se indicaba que no podían cantar corridos bélicos y en caso de hacerlo serían penalizados.

“No es que yo haya renunciado o me haya echado para atrás. Es como para cantar en esos recintos se pactó no cantar corridos, sino se iba a apagar el sonido. Hicieron firmar a uno de nuestro equipo que poy ley no se podía cantar corridos o iba a haber una penalización. Fue por eso, cumplir con la ley”, explicó el sonorense.

¿Dejará de cantar corridos?

Luis R. Conríquez reveló que no desea tener problemas, pero aseguró que no dejará de cantar sus más grandes éxitos. Por ello, en los lugares donde se lo permitan seguirá cantando sus corridos, pero cuando le digan que no puede simplemente no lo hará.

“Yo cumpliendo, siguiendo una orden. De esto comemos todos, es más que nada para no tener problemas. (...) Donde yo los pueda cantar yo los canto. Donde me digan no, pues no”, agregó Luis R. Conríquez.

¿Qué dijo sobre los desmanez ocasionados?

Por una parte, Luis R. Conríquez entendió el descontento de la gente, pues pagan un boleto para escuchar sus canciones, pero volvió a reiterar que no se meterá en problemas por darle gusto a sus fans.

“Yo sé que la gente compra un boleto para escuchar a Luis R. Conríquez cantar lo que canta, pero pues donde no estén permitidos (los corridos bélicos) pues no”, dijo el sonorense y agregó que “eso no es asunto mío. Por mí yo canto corridos, pero si no se puede y me afecta pues no vamos a entrar en eso”.

¿Modificaría la letra de sus canciones? Por último, el sonorense dejó en claro que está dispuesto a cambiar frases, palabras o marcas si con eso le autorizan que sigan cantándolas.

“La verdad esa música me dio a conocer a mí. Si se trata de acomodar temas, yo como artista acomodaría las letras para que nos permitan cantar, yo me adapto si nos permiten cantar corridos”, finalizó.