Filtran presuntos mensajes del engaño de Marco Chacón a Maribel Guardia

La controversia legal y mediática que se desató entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia destapó la cloaca, pues se revelaron cosas que pocos conocían. Una de ellas es la presunta infidelidad de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, a la actriz costarricense.

Recordemos que todo se originó cuando Imelda Tuñón reveló la supuesta infidelidad de Marco Chacón a Maribel Guardia. Posteriormente, vino la demanda de la actriz contra su nuera, alegando su preocupación por el bienestar de su nieto José Julián debido a las supuestas adicciones de Imelda Tuñón.

Imelda no se quedó callada y respondió a las acusaciones de Maribel Guardia, y aseguró que sí convivía con su hijo José Julián y que estaba dispuesta a luchar por la custodia del menor, incluso mostró las pruebas toxicológicas que se realizó y que salieron negativas.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre la presunta infidelidad de Marco Chacón?

El viernes pasado, Maribel Guardia ofreció una conferencia de prensa y aseguró que “Nunca me he enterado que me ponga el cuerno; si lo ha hecho, lo ha hecho muy bien porque nunca me he enterado. Está conmigo, es mi mánager, fue mánager de Julián”.

De igual modo, aseguró que su esposo es un “hombre incondicional. De verdad me siento muy amada, muy querida, nunca ha llegado borracho a la casa, no toma, no fuma, nunca ha probado una droga. Es un hombre genuinamente bueno, aunque me ponga de malas”.

¿Hay mensajes del presunto engaño de Marco Chacón a Maribel Guardia?

Días después de la conferencia de prensa que ofreció Maribel Guardia, se han filtrado una serie de capturas de pantalla que muestran los supuestos mensajes que Marco Chacón intercambió con una alumna suya de nombre Lili Martínez, a quien llama “amor”.



En las imágenes se puede apreciar que en la lista de chats se encuentra Maribel Fernández, mejor conocida como Maribel Guardia, así como Lili Martínez, con quien al parecer tendría una relación extramarital.

¿Qué dicen los mensajes? En una captura de pantalla se ve que él le dice “te amo”, a lo que ella le responde “yo a ti mi amor. ¿Ya casi empieza tu clase, no?”, luego él contesta “así es, amor”. Posteriormente la joven le pone “Ya en casa, te amo”.

Mas abajo se aprecia el supuesto mensaje de Marco Chacón diciéndole “Hola, bebé. Yo ya estoy terminando. Yo te amo mucho”.