FOTOS: Luisito Comunica fue detenido en Venezuela. ¡Esto fue lo que pasó!

El youtuber y empresario Luisito Comunica, narró la razón por la cual lo detuvieron en Venezuela hace unos días. Te contamos.

El influencer y empresario Luisito Comunica, contó su experiencia, ¡fue arrestado en Venezuela en su último viaje! ¿Qué fue lo que pasó? Checa todas las fotos AQUÍ y sigue leyendo...

Luisito Comunica arrestado en Venezuela

A través de un video en su canal de YouTube, “Mi experiencia detenido por la policía de Venezuela”, Luisito Comunica contó lo sucedido hace ya algunas semanas.

Dijo que su detención sucedió cuando su equipo de trabajo y él se encontraban documentando un video en las calles de la Cota 905, un barrio venezolano que considerado “zona de guerra” en julio de de este año. ¡Esto por el constante enfrenamiento entre las fuerzas especiales y bandas de delincuentes! Así que Luisito fue detenido por las fuerzas armadas del país, ya que no tenía permitido grabar. Fue trasladado a una oficina de la Policía Nacional de Venezuela, en donde permaneció por tres horas.

El influencer entendió que fue por su propia seguridad, ya que sin saber, se puso en riesgo, pero las autoridades actuaron a tiempo. “Soy completamente responsable de haber ido al lugar al que fui. Fue mi idea ir, fue mi culpa no haber investigado lo suficiente antes de acudir. Mi responsabilidad, de nadie más. Estuve detenido un lapso mediano de tiempo, debió haber sido en total, unas dos o tres horas... Yo estaba ahí, grabando unas cuantas cosillas. Algunas personas me habían comentado sobre una zona llena en verdad de riesgo, de misterios, llamada la Cota 905... Este tipo de sitios siempre me parecen muy interesantes, para grabarlos, para publicarlos”. Dijo Luisito.

Luego de que fuera detenido, Luisito fue trasladado a una oficina, en donde fue interrogado sobre las intenciones que tenía al estar ahí grabando. Él y sus acompañantes explicaron que no tenían idea de que esa zona era tan peligrosa y que estaban ahí con la intención de realizar un reportaje. ¡Pero uno de los oficiales insistió en que la intención de Luisito era dañar la imagen de las autoridades!

Afortunadamente todo se arregló después y cuando los dejaron ir, los policías pidieron que grabara que los habían dejado en libertad. Afortunadamente fue una no tan grata experiencia pero quedó solo en eso, ¡no pasó a mayores!

