¡El influencer Luisito Comunica abrió su tercer restaurante!

Sin duda, uno de los influencers más importante del momento en Latinoamérica, es Luisito Comunica, Méxicano. El poblano ha sabido manejar bien su dinero, ¡y ahora también es empresario! ¿De qué hablamos? Te contamos los detalles...

Mira todas las fotos AQUÍ.

Restaurantes de Luisito Comunica.

Desde hace unos años, la fama del youtuber Luisito Comunica, creció monumentalmente, y se convirtió en un referente de las redes sociales no solo en México y Latinoa´merica, si no en el mundo.

A partir de que alcanzó un punto muy alto de fama, Luisito ha sabido manejar bien sus finanzas, sabe que el dinero se acaba y que una de las formas de generar más, es invirtiendo... Es por ello que el influencer tiene ya muchos negocios, ¡es todo un empresario! Tiene una compañía telefónica, un tequila, un restaurante japonés, una línea de ropa ¡y dos restaurantes nuevos!

Hace unas semanas, te contamos que Luisito abrió su segundo restaurante, que tiene una mezcla muy extraña pero interesante en el que mezcla gastronomía de diferentes países, una fusión japonesa, mexicana y china, así como un homenaje a Perú. Además, es futurista, ¡especialmente los baños! “Chequen esta maravilla. ´Bienvenido, siéntese por favor, le caliento sus pompitas para que tenga usted una caqui** agradable. ¡Qué tal! ¿Está súper cool, no?”, dijo el YouTuber mientras enseñaba los baños de su nuevo restaurante.

Te puede interesar: “Ellos me eligieron”, dice J Balvin a los que critican su cover de Metallica.

Luego del éxito de este, ¡abrió otro! “Amo tanto el ramen que decidí hacerle un homenaje y construir el mejor restaurante en toda Latinoamérica”, dijo Luisito en un video para su canal de YouTube. Y sí, su nuevo restaurante es de ramen.

Una máquina toma el pedido y cobra, como sucede en algunos establecimientos de Japón, así que no hay meseros. Después de que la computadora toma la orden, arroja un recibo para llevarlo con los cocineros y tú ves cómo lo preparan.

“Estoy en verdad SÚPER emocionado por esto. Los esperamos. PD: No se pierdan los baños inteligentes japoneses”, dijo Luisito en sus redes sociales.

Al parecer el influencer tiene pasión por el giro restaurantero y no le tiene miedo al emprendimiento. Sin duda un mexicano que pone en alto a nuestro país.

Te puede interesar: ¿Justin y Hailey Bieber están esperando a su primer hijo? ¡Hay rumores!