Kimberly Loaiza fue detenida en Estados Unidos, ¡te contamos la razón!

Juan de Dios Pantoja, esposo de Kimberly Loaiza, anunció a través de sus redes sociales la situación, ¡detuvieron a Kim en Estados Unidos!

Una de las influencers mexicanas más famosas y exitosas de los últimos años, es sin duda Kimberly Loaiza, ¡y es que tiene proyecto tras proyecyo y éxito tras éxito! Tiene una compañía telefónica, colabora con marcas de ropa, es cantante y hace colaboraciones con grandes de la música internacional, hace videos con influencers de otros países, tiene más de 30 millones de seguidores en cada plataforma digital, ¡es impresionante! Además, es mamá de dos niños, los cuida, está al tanto de ellos, ¡y no para de trabajar!

Te puede interesar: ¡Un nuevo mar nació! El bebé de Yuya y Siddhartha ya son papás.

Hace unas semanas, se fue a vivir a Estados Unidos, pues ella junto con su esposo, están participando en un reality de baile, así que se mudó junto con toda su familia, ¡y no pasó mucho, cuando tuvo una experiencia nada agradable!

La youtuber fue detenida por autoridades americanas mientras manejaba tranquilamente su auto, ¡y no fue un secreto para nadie! Pues su esposo y también influencer, Juan De Dios Pantoja, comunicó todo a través de sus redes sociales. Te contamos con detalle...

Kimberly Loaiza fue detenida en Estados Unidos.

Luego de terminar un cansado día de grabaciones, Kim y Juan decidieron rentar un carro para conocer un poco más la ciudad en donde estarán viviendo un tiempo, ¡pero no se imaginaban lo que sucedería poco después! Iban de regreso a casa, con Kim manejando y fueron perseguidos por una patrulla que les pidió que se detuvieran...

Ambos tenían los papeles en regla, no entendían por qué los habían detenido, ¡y el oficial les explicó que Kim se había pasado un alto y debía pagar una multa por ello! Todo quedó en el susto, pues cumplieron la infracción y pudieron irse. Juan comentó que Kim no tiene tanta experiencia manejando, así que posiblemente por ello no se dio cuenta de que se le pasó un alto. ¡Afortunadamente no pasó a mayores!

Te puede interesar: ¿Paquita la del Barrio y Bad Bunny harán una colaboración? Te contamos.