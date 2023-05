Luisito Comunica cierra la Muralla China para tener un picnic con su novia.

En su última aventura por China, a Luisito Comunica se le ocurrió sacar su lado romántico y ¡zas! recibió muchas críticas. Parece que a la gente no le gusta ver al influencer más famoso de México siendo dulce y cursi. Pero ¿qué fue lo que realmente les molestó a los internautas?

Tenemos un conflicto para saber quién es el verdadero Luisito Comunica, por lo que un jurado experto tomará esta difícil decisión.

¿Qué hizo Luisito Comunica?

Tal parece que tenemos un nuevo Romeo en el mundo de los influencers; pues resulta que el mismísimo Luisito Comunica decidió cerrar parte de la Gran Muralla China para tener una cita romántica con su novia, Ary Tenorio.

Pero la cosa no quedó ahí, porque en cuanto publicó las fotos en su perfil de Instagram, las críticas llovieron como balde de agua fría en invierno. Y no solo Luisito se llevó los golpes, sino que su novia Arisita también fue blanco de los seguidores del empresario conocido como “El Rey Palomo”. En fin, parece que el amor no siempre es bien recibido en las redes sociales.

¿Qué dijeron en redes sociales?

Después de que Luisito Comunica cerrara parte de la Gran Muralla China para tener una cita romántica con Ary Tenorio, los seguidores del influencer se dividieron en opiniones.

Algunos piensan que fue un gesto de mal gusto y una falta de respeto hacia la cultura china, mientras que otros critican que derrochó dinero en una cita en lugar de proponerle matrimonio a la modelo venezolana.

Pero las críticas no pararon ahí, porque Ary Tenorio también fue blanco de ataques por parte de los internautas que aseguran que viaja gratis gracias a Luisito.

¿Cómo respondió Luisito Comunica a los cometarios?

Ante tantos comentarios negativos, el creador de contenido salió a defender a su novia a través de sus historias de Instagram, aunque no se pronunció sobre lo ocurrido en la Gran Muralla China.

Me gustaría mandar un mensaje acá por Instagram porque hay un comentario que leo mucho, es así como de ‘Arisita viaja por el mundo gratis con Luisito’, pero la verdad es que aquí Arisita se rifa muy duro eh, viajar de a gratis pues no, eh, mi trabajo es viajar por el mundo y Ary se rifa durísimo con la cámara, me carga las cosas mientras yo grabo mis videos, ella me carga las maletas, me sostiene la cámara, me saca B Roll, hace los cambios de lentes, me pone el micrófono, me hidrata los labios, me da agüita, me arregla el cabello, así que viajar de a gratis pues no y si no nos viéramos, así que no me gusta ver ese comentario, a mí me encanta traer a mi Arisita.

Te puede interesar: Luisito Comunica hace arder internet por burla a Shakira. (FOTO)